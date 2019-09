Il Segreto anticipazioni, Raimundo torna senza Francisca: l’ha lasciata?

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Raimundo ritorna, ma senza Francisca. Che fine ha fatto la nobildonna?

Sorprenderà parecchio il ritorno di Raimundo Ulloa a Puente Viejo! I suoi cari non capiranno cosa gli sia accaduto e noteranno sin da subito che è particolarmente misterioso: un cambiamento radicale nella sua vita è avvenuto, ma non potrà raccontare molto. Farà capolino nel paesino per un motivo preciso: deve ritrovare quanto prima Francisca Montenegro, che pare essersi volatilizzata nel nulla. Non farà trasudare né preoccupazione né rabbia: le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci fanno ben capire che Raimundo sta nascondendo qualcosa e che Francisca potrebbe essere fuggita per qualche oscura ragione.

Francisca e Raimundo si sono lasciati? Il sospetto si diffonde a Puente Viejo dopo il misterioso ritorno

Dopo il salto temporale avvenuto in Spagna, Raimundo farà ritorno a Puente Viejo da solo e chiederà ai suoi amici e parenti se hanno rivisto la Montenegro. Non dirà nulla di più. Hanno lasciato insieme il paesino dei mille misteri e ora la Montenegro pare sia scomparsa, non lasciando nessuna traccia. Che fine ha fatto Francisca? Qualcuno comincerà a pensare che Raimundo abbia mandato in frantumi il loro matrimonio, qualcun altro che la nobildonna stia architettando una vendetta.

Ultime anticipazioni Il Segreto: tutto quello che è successo ai protagonisti della telenovela iberica

A seguito del salto temporale, molte situazioni verranno stravolte: Hipolito, per esempio, resterà senza la sua Gracia. Fernando Mesia pare sia morto, ma qualcuno continuerà a sospettare che si sia nascosto da qualche parte in attesa del momento più propizio per far sprofondare nel caos Puente Viejo. I suoi obiettivi saranno sempre Maria e Gonzalo? I due, dopo aver lasciato il paesino, potrebbero annunciare qualche importante novità… o delle tristi notizie!