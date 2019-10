Il Segreto, Severo ucciso da Francisca? Una bomba rovina tutto: disperazione

Anticipazioni Il Segreto puntate future: Severo Santacruz muore per mano di Francisca Montenegro?

Severo muore a Il Segreto? Questa sarà la prossima missione di Francisca Montenegro: sbarazzarsi definitivamente di lui. Non tornerà più indietro, soprattutto quando vedrà la sua figlioccia Maria impossibilitata a camminare: ci sarà una terribile esplosione che metterà in pericolo diversi abitanti di Puente Viejo e qualcuno non riuscirà a sopravvivere… Stando alle anticipazioni de Il Segreto, Fernando Mesia dovrà metabolizzare un lutto subito dopo aver scoperto la vera felicità: l’amore lo aveva cambiato, ma il destino sarà beffardo e si ritroverà senza la sua amata.

Bomba al matrimonio di Fernando: chi è il colpevole? Spoiler puntate Il Segreto

Durante il matrimonio di Fernando e Maria Elena (il misterioso personaggio di cui vi abbiamo già parlato), verrà fatta esplodere una bomba che stroncherà la vita della neo-sposa e costringerà la Castaneda a vivere su una sedia a rotelle. Francisca Montenegro incolperà per l’accaduto Severo Santacruz, reo di essersi vendicato in quel modo dopo l’acquisto del riso da parte della matrona per metterlo in ginocchio. Severo, in verità, non c’entra nulla: non avrebbe mai messo a repentaglio la vita di innocenti e cercherà di dimostrare che è estraneo ai fatti. Ma su alcuni pezzi dell’ordigno saranno presenti le sue impronte.

Il Segreto anticipazioni spagnole: il destino di Francisca

Dopo una serie di malintesi e prove insabbiate, Francisca Montenegro ordinerà l’assassinio di Severo Santacruz; Raimundo Ulloa cercherà di frenarla, dicendole che, fino a quando non avranno la certezza che sia stato lui ad aver reso paraplegica Maria Castaneda, non potranno muovere un dito ma, qualora dovesse saltare fuori che è stato lui, lo ucciderà con le sue stesse mani! Nessuno riuscirà ad arrestare la furia della Montenegro e Severo rischierà di rimanerci secco… Severo morirà davvero? Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci fanno sapere che succederà un grande colpo di scena: Francisca sarà costretta ad abbandonare per parecchio tempo Puente Viejo e, al suo ritorno, tante cose cambieranno.