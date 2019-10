Il Segreto anticipazioni spagnole: torna una grande nemica di Francisca

Anticipazioni spagnole Il Segreto, torna una nemica di Donna Francisca pronta a vendicarsi

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano il ritorno di grande nemica di Donna Francisca, ovvero zia Eulalia Castro. Per chi non ricordasse, si tratta della zia del defunto marito della Montenegro, Salvador. Le due donne non sono mai andate d’accordo e molto tempo fa avevamo assistito a una guerra aperta. Lo scontro tra loro si è poi concluso con l’ira di Cristobal, figlio illegittimo di Salvador con cui Eulalia aveva un accordo. I due, infatti, si erano uniti per pianificare una terribile vendetta ai danni di Donna Francisca, che era addirittura per essere segregata e maltrattata. Avendo compreso che la crudeltà di Cristobal superava ormai ogni limite, Eulalia aveva addirittura proposto un’alleanza con la Montenegro. La donna, però, era stata poi chiusa in manicomio. Così abbiamo assistito alla sua uscita di scena e ora il pubblico spagnolo si prepara a rivederla al centro della trama della soap. Non ci sono grandi anticipazioni al riguardo, ma sappiamo che la zia di Salvador tornerà proprio per vendicarsi.

Il Segreto puntate spagnole, Donna Francisca in pericolo? Intanto la Casona finisce nelle mani della Marchesa

Zia Eulalia è pronta a vendicarsi contro Francisca ed è proprio questo il motivo che la riporterà a Puente Viejo. Nel frattempo, la situazione per la Montenegro non è delle migliori. L’undicesima stagione si conclude con Fernando che perde la vita, dopo aver cercato di distruggere Puente Viejo. Il Mesia incendia addirittura la Casona di Francisca ed è proprio qui Maria decide di ucciderlo. Dopo quanto accaduto, la Montenegro e Raimundo lasciano il paesino per raggiungere Madrid. Ed ecco che la dodicesima stagione si apre con un salto temporale e con il ritorno di Donna Francisca. Quest’ultima, però, non è più la proprietaria della sua amata villa. La Marchesa Isabel Los Visos, anche lei parente di Salvador, ha preso ormai il possesso della Casona.

Anticipazione Il Segreto Spagna, Donna Francisca: zia Eulalia pronta a vendicarsi

Donna Francisca torna a Puente Viejo, ma non insieme a Raimundo. Ed è proprio alla Marchesa che la Montenegro confessa di essere stata costretta ad allontanarsi dall’Ulloa a causa di un nemico del passato. Sembra proprio che la nostra dark lady si riferisca a Eulalia, pronta a mettere in atto la sua vendetta!