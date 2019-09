Il Segreto anticipazioni spagnole: Maria uccide Fernando

Anticipazioni spagnole Il Segreto, la morte di Fernando: Maria vendica Puente Viejo

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto annunciano la tragica morte di Fernando. Finalmente Maria mette fine a tutte le sofferenze che è stata costretta a subire negli anni proprio a causa del suo ex marito. La giovane Castaneda commette l’omicidio dopo che Fernando mette in atto il suo ennesimo folle piano. Scendendo nel dettaglio, non riuscendo a ottenere ciò che davvero voleva, il Mesia decide di distruggere completamente Puente Viejo. Il figlio di Olmo dà fuoco a diverse case del piccolo paese spagnolo e tra queste anche la Casona! Una triste svolta per il pubblico spagnolo, che ha visto la Villa Montenegro andare in fiamme. Ed è proprio in questa circostanza che Maria sceglie di mettere fine alla vita del suo ex marito. Fernando si trova solo con l’ex moglie all’interno della Casona. Qui le confessa di voler far in modo che muoiano insieme tra le fiamme. Ma ecco che la giovane Castaneda prende in mano la situazione e punta una pistola contro il suo nemico!

Il Segreto puntate spagnole: Maria uccide Fernando e poi lascia Puente Viejo

Sono davvero tanti i dolori che Maria ha dovuto sopportare a causa della follia di Fernando. Ora la Castaneda non vuole più avere nulla a che fare con il Mesia e non solo. Infatti, la figlia di Emilia non intende lasciarlo libero di continuare a causare terrore. Sparando diversi colpi di pistola in pieno petto, Maria uccide Fernando! Un omicidio atteso dai telespettatori, che già sapevano che il Mesia non sarebbe stato presente dopo il salto temporale. La Castaneda, dopo aver ucciso l’ex marito, lascia la Casona ormai in fiamme. Il corpo, ormai senza vita, di Fernando brucia invece insieme alla struttura. Da questo momento, inizia una nuova vita per Maria, che si ricongiunge a i suoi bambini e a Emilia e Alfonso. Non solo, la Castaneda torna tra le braccia del suo amato Gonzalo a Cuba!

Anticipazioni Il Segreto salto temporale: grandi svolte per la trama

L’incendio causato da Fernando porta a grandi svolte. Sono diversi i personaggi che lasciano Puente Viejo dopo quanto accaduto e tra questi ci sono anche Donna Francisca e Raimundo. Tanti altri sono pronti a entrare in scena per una nuova e appassionante trama. Non ci resta che attendere, in particolare per scoprire quando e se la Montenegro farà il suo ritorno!