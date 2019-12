Il Segreto, che fine fanno Severo e Irene? L’attrice rivela tutto sul finale

Finale Il Segreto di Irene e Severo: la verità sulla loro storia futura

Cosa succederà e Irene e Severo de Il Segreto? Le anticipazioni non mancano e ci permettono di capire qual è stato il finale attribuito alla coppia che, dopo infinite peripezie, prenderà una decisione drastica. Irene e Severo non avranno altra scelta di abbandonare Puente Viejo dopo che Fernando Mesia impazzirà nuovamente, mettendo a repentaglio tutta la vita dei cittadini del paesino dai molteplici misteri. Fernando comincerà a dare i primi segnali di squilibrio mentale dopo la morte della moglie e concentrando tutte le sue attenzioni su Maria…

Irene non ci sarà più a Il Segreto: la decisione della produzione

Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, Irene e Severo saranno costretti a cambiare vita e a salutare (per sempre?) tutti i loro amici. Sappiamo che l’80% del cast di attori non ci sarà più e la coppia è tra coloro che non saranno presenti all’interno della telenovela iberica. L’attrice Rebecca Sala – interpreta Irene – ha spiegato alle pagine del settimanale Dipiù Tv che non la vedremo più: “La produzione mi ha comunicato che Irene sarebbe stata eliminata dalle trame circa tre mesi prima di girare la mia ultima scena. Ogni tre mesi, infatti, gli sceneggiatori vanno sul set per raccontare agli attori le storie che hanno scritto”.

Il Segreto anticipazioni nuova stagione spagnola: che fine fanno davvero Severo e Irene?

Scoperta quale sarà davvero la fine di Antolina, ora conosciamo anche il destino di Irene e Severo de Il Segreto: “Sarà rapita da Fernando e rischierà la vita insieme con Raimundo, Severo e Francisca. Furioso per non essere riuscito nel suo intento, Fernando appiccherà un incendio che distruggerà buona parte di Puente Viejo. La casa di Irene e del marito Severo non sarà più sicura e decideranno di andarsene”. Anche la Montenegro se la vedrà brutta e Raimundo in Spagna la sta ancora cercando… Rebecca Sala ha poi continuato, accendendo la speranza dei fan: “Si trasferiranno in un paese vicino, il che vuol dire che, in futuro, se la produzione lo vorrà, potranno ritornare”.