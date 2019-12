Il Segreto anticipazioni spagnole, Raimundo ha capito dove si trova Francisca

Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: Raimundo Ulloa sempre più vicino a Francisca Montenegro

Raimundo Ulloa continuerà a cercare instancabilmente Francisca Montenegro, che pare essere scomparsa nel nulla. Ma noi sappiamo bene che – grazie alle anticipazioni spagnole de Il Segreto – la matrona è viva e vegeta. Sta aspettando semplicemente il momento buono per poter fare la sua comparsa. Ha trovato protezione presso la Marchesa, che non le permetterà di mettere la testa fuori dalla tenuta poiché le sommosse non si sono ancora estinte del tutto. È dunque un pericolo per la Montenegro passeggiare tra le strade di Puente Viejo come faceva in passato.

Tutti gli indizi riconducono alla Marchesa: i sospetti di Raimundo, anticipazioni Il Segreto di dicembre

Dopo il primo indizio sulla presenza della Montenegro a Puente Viejo, Raimundo Ulloa scoprirà altre informazioni importanti che gli permetteranno di avvicinarsi sempre di più alla sua amata. L’uomo scoprirà che la Marchesa si interesserà all’improvviso all’acquisto della Casona e capirà che vi è lo zampino di Francisca, per questo deciderà di avere un faccia a faccia proprio con quella donna che le sta dando protezione, la quale però negherà di aver visto la nobildonna.

Il Segreto trama, spoiler futuri: Raimundo scopre dove si trova Francisca

Stando alle anticipazioni future de Il Segreto, ci sarà un altro indizio che permetterà a Raimundo di capire che la Montenegro si trova a Puente Viejo. Cosa succederà davvero? L’uomo saluterà Marcela e Matias, intento a cercare la moglie altrove; prenderà un taxi e il conducente gli rivelerà che in passato aveva fatto dei lavori per la Marchesa: ha costruito un grande spazio che sarebbe stato dedicato a un ospite molto importante… Raimundo farà due più due e ritornerà, furioso, dalla Marchesa!