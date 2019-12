Il Segreto, Francisca scompare: un gesto accende i sospetti di Raimundo

By

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Donna Francisca diventa prigioniera, Raimundo cerca risposte

Donna Francisca scompare nel nulla. Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto vedono la dark lady di Puente Viejo diventare prigioniera della Marchesa Isabel, una parente di Salvador Castro. La donna, che va a vivere a La Habana dopo il salto temporale, offre alla Montenegro il suo aiuto per riprendere in mano le sue proprietà. Ricordiamo che Donna Francisca perde tutto, compresa la sua Casona, a causa di Fernando. Dopo il salto temporale, la dark lady torna a Puente Viejo e si affida alla Marchesa. Quest’ultima, però, non ha alcuna intenzione di aiutarla, anzi. Senza rendersene neppure conto, la Montenegro diventa una vera e propria prigioniera a La Habana, ma nessuno riesce a trovarla. A mettersi sulle sue tracce è chiaramente Raimundo, pronto a tutto pur di ritrovare la sua amata. Un gesto riesce ad accendere alcuni sospetti nell’Ulloa, che si avvicina piano piano alla verità.

Il Segreto puntate spagnole: il gesto di Antonita accende alcuni sospetti in Raimundo

Donna Francisca, chiusa a La Habana, sente la mancanza di Raimundo. I ricordi dei loro momenti felici, trascorsi a Puente Viejo, la portano a provare nostalgia. Così, con la speranza di rivederlo molto presto, la Montenegro chiede ad Antonita, la domestica della Marchesa, di portare dei fiori nel luogo dove avvenivano in passato i loro romantici incontri. Raimundo, presente sul posto, nota questo importante gesto e i suoi sospetti si accendono sempre di più. Infatti, l’Ulloa intuisce immediatamente che la sua amata potrebbe, dunque, trovarsi rinchiusa a La Habana. In particolare, alcuni dettagli che Antonita si lascia sfuggire portano Raimundo a essere sempre più vicino alla verità.

Puntate spagnole Il Segreto: Raimundo vicino alla verità chiede aiuto a Mauricio

Raimundo non si ferma e si dichiara pronto a tutto pur di riabbracciare la sua amata. Di fronte al gesto di Antonita, l’Ulloa decide di recarsi a La Habana, dove fa qualche domanda alla Marchesa. Quest’ultima è già stata messa al corrente dalla sua domestica dell’incontro avvenuto con il locandiere e così si ritrova, ancora, un passo avanti a lui. Nonostante ciò, Raimundo è sempre più convinto che la sua amata si ritrovi all’interno della tenuta contro la sua volontà e ne parla con Mauricio. Il nuovo sindaco di Puente Viejo è, però, certo che la sua vecchia padrona non si trovi a La Habana. L’ex capomastro è sicuro che qualora fosse stato così l’avrebbe già scoperto.