Il Segreto, rivoluzione cast: 80% degli attori non ci sarà più

Il Segreto anticipazioni: moltissimi attori non sono più presenti nel cast della nuova stagione spagnola

Preparatevi a una grande rivoluzione che riguarda Il Segreto! La maggior parte degli attori non ci sarà più nella prossima stagione della Spagna: un taglio netto col passato voluto dalla direzione della telenovela e assecondato da Aurora Guerra, la sceneggiatrice. Potremmo assistere ad addii clamorosi, considerato che più dell’80% dei personaggi conosciuti fino ad ora sono stati cancellati dalla prossima trama de Il Segreto. Vedremo, così, puntate di una telenovela quasi del tutto nuova con nuovi protagonisti. Chi saranno i pochissimi attori che resteranno?

Cast Il Segreto rivoluzionato: inaspettati addii, cambia tutto

Dalle ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto, pare che fra le poche a essere presenti nella storia futura sia Francisca Montenegro, la quale adesso vive come un ostaggio e Raimundo la cerca ovunque. Rebecca Sala – l’attrice che interpreta Irene – ha spiegato a Dipiù Tv che è in atto una drastico cambiamento riguardante il cast de Il Segreto: “Già da alcune settimane circolavano voci e pettegolezzi sul set. Si diceva che la rete che mandava in onda la soap avesse deciso di cambiare tutto, di cancellare oltre l’80% dei personaggi. Ci chiedevamo: ‘A chi toccherà?'”.

La reazione degli attori de Il Segreto alla notizia della cancellazione dei loro personaggi

La famosa attrice ha spiegato che molti attori non hanno preso bene la decisione di modificare la trama fino a quel punto: “Saranno diversi gli attori, l’epoca e anche la scenografia. I colleghi che lavoravano da molti anni nella soap sono rimasti male per la cancellazione dei loro personaggi”. Anche l’attrice della famigerata Antolina aveva raccontato che avremmo dovuto assistere a cambiamenti radicali e a un finale tragico. Chi saranno dunque gli attori che andranno via? E quali saranno invece le new-entry?