Il Segreto, Francisca muore di vecchiaia? Confessione: “Temo di non svegliarmi più”

By

Anticipazioni Il Segreto, la morte di Francisca Montenegro è vicina?

Passano gli anni e Francisca Montenegro comincerà ad accusare tutti quei problemi legati alla vecchiaia tanto che temerà di perdere la vira durante il sonno. Cosa succederà alla nobildonna di Puente Viejo? Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che che la Montenegro dovrà attraversare un altro periodo difficile della sua vita, durante il quale sarà costretta a restare nascosta nell’ombra presso la tenuta della Marchesa. Ma la segregazione diventerà molto più dura e arriverà a confessare ad Antonita che potrebbe perdere la vita da un momento all’altro…

Il Segreto puntate future, Francisca preoccupata per la sua vita: ecco cosa succederà

Francisca muore di vecchia a Il Segreto? Una domanda, questa, che i telespettatori si pongono da ormai da tanto tempo: la matrona non potrà vivere per sempre! Stando alle anticipazioni future de Il Segreto, la Montenegro dirà testuali parole ad Antonita: “Temo di non svegliarmi più”. Vi abbiamo già parlato di quello che succederà a Francisca e Raimundo nella prossima stagione de Il Segreto e ora abbiamo avuto la certezza che la nobildonna potrebbe spegnersi da un momento all’altro.

Francisca Montenegro perde i sensi a Il Segreto: l’intervento di Antonita e la scoperta di Thomas

Gli spoiler de Il Segreto dalla Spagna non finiscono qui. Antonita troverà Francisca priva di sensi e chiederà immediatamente aiuto a un medico; interverrà però Thomas, che scoprirà quello che la madre gli stava nascondendo… Una scoperta, questa, che lascerà senza parole Thomas. Come si evolverà la storia da questo momento in poi? Raimundo e Francisca si incontreranno? Nel frattempo è stato già pensato il finale de Il Segreto!