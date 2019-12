Il Segreto è finito e non si farà più? Ultima stagione per la telenovela

Finale Il Segreto, trama vicina alla conclusione: ecco perché non vedremo più la telenovela

Quale sarà il finale de Il Segreto? In Spagna circola da tempo la notizia di un profondo cambiamento della telenovela e ora, a darcene conferma, Rebecca Sala, l’attrice che interpreta Irene, la dolce moglie di Severo Santacruz. I telespettatori dovranno prepararsi a tutto, anche alla chiusura inaspettata de Il Segreto: l’autrice Aurora Guerra ha convinto i vertici aziendale di dare una svolta alla trama per non veder finire prima del tempo la storia dei personaggi più amati. Un finale semplicemente rimandato, dato che in Spagna si ha intenzione di sostituire Il Segreto con una serie televisiva ambientata nei nostri giorni.

La confessione di un’attrice sull’ultima stagione de Il Segreto

L’attrice Rebecca Sala, alle pagine del settimanale Dipiù Tv ha spiegato: “Già da settimane circolavano voci e pettegolezzi sul set. Si diceva che la rete che manda in onda la soap avesse deciso di cambiare tutto”. Non sarà presente più dell’80% del cast! Ha poi aggiunto: “La rete Tv voleva chiudere Il Segreto e mettere al suo posto una serie più moderna, ma la produttrice della soap ha convinto i vertici aziendali a salvarla”.

Il Segreto chiude per bassi ascolti e verrà sostituito? La verità

Aurora Guerra ha salvato Il Segreto, molto probabilmente per un’altra stagione. Non vedremo mai più Irene e Severo a Il Segreto perché la trama sarà stravolta: “In cambio ha promesso cambi radicali che la renderanno diversa, nuova. Saranno diversi gli attori, l’epoca e la scenografia”. La motivazione della chiusura de Il Segreto non è data dai bassi ascolti, come ha spiegato l’attrice: “Non c’è stato un calo di ascolti, il pubblico ama molto Il Segreto”.