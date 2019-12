Il Segreto, Francisca e Raimundo confermati nella nuova stagione? Ultime anticipazioni

Il Segreto anticipazioni spagnole: che fine faranno Francisca e Raimundo?

Aurora Guerra è stata chiara: avverranno dei profondi stravolgimenti nella trama della dodicesima stagione de Il Segreto. Molti personaggi andranno via per sempre (?), tanti altri faranno capolino a Puente Viejo per smuovere le acque: saranno infatti i protagonisti delle nuove storie della telenovela iberica che, dopo l’addio di Maria e Fernando, avrà nuovi eroi e temibili personaggi disposti a tutto pur di concretizzare i propri loschi piani. Quello che però tutti si stanno chiedendo in Italia è se la vera protagonista della telenovela sarà nella nuova stagione assieme a suo marito: Francisca e Raimundo sono stati confermati nel cast de Il Segreto?

Francisca Montenegro a Il Segreto 12: cosa le succederà?

Stando alle ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto, vedremo Francisca Montenegro anche nella dodicesima stagione. Ma dovrà superare numerose difficoltà. Non sappiamo invece se sarà presente in quella che dovrebbe essere con molta probabilità l’ultima stagione in assoluto della telenovela, quella che ha definitivamente eliminato più dell’80% di personaggi.

Cast Il Segreto 12, importanti cambiamenti: Raimundo confermato ma la sua storia non sarà semplice

Cosa ne sarà, invece, di Raimundo Ulloa? Dopo essersi messo alla ricerca della Montenegro, potrebbe decidere di abbandonare per sempre Puente Viejo. L’ultima stagione – Il Segreto potrebbe finire per sempre fra qualche anno – sarà un duro colpo per i telespettatori, visto che non saranno presenti la maggior parte dei volti noti. Francisca Montenegro continuerà a resistere oppure verrà sostituita da un’antagonista crudele proprio come lei o magari più di lei? Ultimo aggiornamento su Il Segreto 12: sono entrati nel cast 16 nuovi attori che interpreteranno personaggi da non sottovalutare.