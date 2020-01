Il Segreto anticipazioni gennaio 2020: terribile omicidio di Fernando e matrimonio a sorpresa

Il piano di Fernando Mesia contro Maria e Carmelo: spoiler gennaio 2020 Il Segreto

Le anticipazioni de Il Segreto di gennaio 2020 hanno come protagonista Fernando Mesia. Il temibile figlio di Olmo riuscirà a muovere a proprio piacimento le sue pedine, tra le quali vi sono Maria e Carmelo. La prima continuerà a soffrire per le terribili cure inflitte da Dori, l’infermiera che asseconda ogni volere di Fernando: quest’ultimo le ha ordinato di non permettere a Maria di fare alcun progresso, anzi vuole addirittura che la sua disabilità diventi cronica. Tutto ovviamente all’insaputa della Castaneda, che comunque comincerà ad avere i primi dubbi sulla condotta del Mesia: gli chiederà chi è Dori davvero, lui le risponderà che ha curato la figlia di un suo amico… Una spiegazione, questa, che non convincerà assolutamente la mamma di Esperanza e Beltran!

Anticipazioni Il Segreto gennaio 2020: l’omicidio di Fernando

Il 2020 sarà un anno di profondi cambiamenti a Il Segreto. Vi possiamo dire, attraverso le anticipazioni del mese di gennaio, che Fernando Mesia ucciderà Estefan Fraile e farà credere a tutti che sia stato lui ad aver assassinato sia Maria Elena sia Adela: verrà ritrovata, accanto al cadavere dell’uomo, una lettera in cui ammetterà le sue colpe, scritta però da Fernando. Dopo il proiettile ricevuto da Estefan, Carmelo farà fatica a risvegliarsi…

Elsa e Isaac si sposano? Spunta l’ex della ragazza: trama gennaio 2020 Il Segreto

Potrebbe essere celebrato molto presto un matrimonio a Puente Viejo: Elsa e Isaac decideranno di convolare a nozze, ma qualcosa turberà parecchio la ragazza… riceverà una lettera da Alvaro, il suo ex fidanzato! L’uomo le chiederà scusa per tutto quello che ha fatto e le proporrà un incontro; Elsa accetterà di rivedersi, ma cosa succederà davvero? Elsa non sarà al sicuro? Le anticipazioni future de Il Segreto ci rivelano anche che Francisca Montenegro fumerà di rabbia per via della imminente costruzione di un bacino idrico nella cittadina. Sappiamo anche altro sul suo conto: in Spagna rischia di morire di vecchiaia!