Anticipazioni Il Segreto, l’oscuro passato di Dori: Maria scopre la verità

Il Segreto anticipazioni: Maria decide di indagare sul passato di Dori

La trama de Il Segreto vede al centro della scena il folle piano di Fernando, che cerca di tenere vicino a sé Maria a tutti i costi. Ebbene, il Mesia sta tenendo sotto controllo la situazione, facendo reagire alcuni abitanti di Puente Viejo a suo piacimento. La Castaneda ancora non sa che un giorno potrebbe tornare a camminare. Di recente, il medico le ha comunicato che non riuscirà più a muovere le sue gambe. In realtà, il dottore non rivelato a Maria la verità sulle sue condizioni di salute, comportandosi come gli ha chiesto lo stesso Fernando. Nel corso delle prossime puntate, la Castaneda riesce intanto a scoprire l’oscuro passato di Dori, l’infermiera che sta portando avanti le cure con aggressività e violenza. Maria ha la capacità di far venire a galla il terribile segreto che la cinica donna sta portando con sé. Nei prossimi giorni, vedremo la Castaneda iniziare le indagini sulla Vilches, che dimostra di avere un oscuro passato. Ed è durante una seduta che Dori perde il controllo e inizia a farneticare. In particolare, Maria vede l’infermiera parlando con dei bambini immaginari, a cui raccomanda di lasciare l’abitazione prima che il fuoco incendi tutto.

Trame Puente Viejo: Irene riesce a scoprire la verità sull’oscuro passato dell’infermiera Dori

Quanto accade durante questa particolare seduta, porta Maria a provare una certa inquietudine. La Castaneda non può non chiedere spiegazioni alla sua infermiera, la quale torna in sé e capisce di aver parlato più del dovuto. Non solo, la Vilches chiede alla figlioccia di Francisca di non parlarne con Fernando. A questo punto, Maria decide di chiedere aiuto a Irene, per indagare sul passato di Dori. La moglie di Severo riesce a portare a termine la sua missione. Infatti, scopre tutto ciò che c’è da sapere sull’infermiera e poi rivela a Maria qualcosa di davvero sconcertante. Si viene, dunque, a sapere che la Vilches in passato lavorava in un ospedale, dove si innamorò del proprietario della struttura.

Anticipazioni Il Segreto: Dori uccise il suo amante e i suoi figli

L’amore di Dori non fu ricambiato dal proprietario dell’ospedale e, di fronte a questo rifiuto, la donna perse completamente la testa. Le anticipazioni rivelano che l’infermiera decise di incendiare la struttura, facendo morire l’uomo e i suoi figli. Naturalmente questa scoperta non può non lasciare senza parole la giovane Castaneda. Nel frattempo, vedremo Fernando commettere un nuovo omicidio.