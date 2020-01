Il Segreto anticipazioni spagnole, Raimundo rapito: chi è stato e cosa gli succederà

Spoiler dalla Spagna de Il Segreto, il futuro di Raimundo Ulloa è tutt’altro che roseo: rischierà di perdere la vita tra le grinfie di un losco personaggio

Francisca Montenegro vorrebbe quanto prima incontrare Raimundo Ulloa. Ma questo non sarà più possibile. Perché? Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, Eulalia elaborerà un piano per dividere per sempre marito e moglie. È giunta a Punete Viejo con un carico di brutte intenzioni, tutte rivolte alla sua acerrima nemica: la Montenegro che, in passato, è riuscita a metterla con le spalle al muro e a farla richiudere in un manicomio, dove ha vissuto un calvario. Eulalia, dunque, sparerà tutte le sue cartucce e stringerà alleanze pericolose: il tenente Campuzano farà tutto quello che gli verrà richiesto.

Anticipazioni future Il Segreto, il ritorno misterioso di Eulalia: cosa farà contro Francisca?

Avverrà un vero e proprio scontro a distanza fra Eulalia e Francisca: e solo una delle due sopravvivrà… Eulalia e Campuzano metteranno in atto un piano che prevederà il sequestro di Raimundo. L’uomo seguirà una strada sbagliata per incontrare sua moglie e capirà di essere caduto in una trappola quando sarà troppo tardi. Raimundo dovrà subire numerosi maltrattamenti: Eulalia si convincerà che, per far soffrire Francisca, dovrà torturare barbaramente l’unico vero amore della sua vita. Raimundo riuscirà a liberarsi dalle grinfie di questa donna così malvagia?

Francisca e Raimundo non si incontreranno mai più? Ultime notizie Il Segreto

Francisca Montenegro non sospetterà minimamente che Raimundo sia stato rapito e nemmeno del ritorno della zia Eulalia. Vivrà con la speranza di incontrare quanto prima la sua metà… Gli spoiler de Il Segreto dalla Spagna ci fanno anche sapere che Marcela si preoccuperà terribilmente per una nuova gravidanza: Matias potrebbe non essere il padre del bambino!