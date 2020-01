Il Segreto anticipazioni spagnole, scontro tra Eulalia e Francisca: chi delle due morirà davvero?

Anticipazioni spagnole Il Segreto: nuovo scontro fra Eulalia e Francisca, chi la spunterà?

Duello all’ultimo sangue per Francisca ed Eulalia! Due donne spregiudicate pronte nuovamente a farsi guerra, a rinvangare il passato e a capire chi delle due è la vera signora di Puente Viejo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che la Montenegro partirà svantaggiata, visto che non avrà chissà quali contatti per potersi salvarsi dal piano crudele della zia; inoltre non avrà il benché minimo sospetto che si trovi in quel paesino dove è stata l’artefice di mille malefatte. Eulalia, quindi, potrà agire nell’ombra e, dalla sua parte, ci sarà il tenente Campuzano, che non perderà mai di vista la loro nemica.

Francisca Montenegro di nuovo libera, ma Eulalia è pronta per distruggerla

Vi abbiamo anticipato che Eulalia intenderà rapire Francisca, dopo che ha assistito al suo clamoroso ritorno a Puente Viejo. La Montenegro ha trascorso tanto tempo nella tenuta della Marchesa per evitare che qualche sovversivo o qualche nemico di lunga data le togliesse la vita e, quando le acque si sono calmate, ha potuto finalmente dire a tutti i cittadini di Puente Viejo che non è assolutamente morta. Ma la serenità, per lei, durerà davvero poco perché dovrà vedersela col piano di Eulalia, che deciderà di regolare i conti con lei.

Francisca non muore a Il Segreto, ancora oscuro il destino di Eulalia

Stando alle anticipazioni future de Il Segreto, Eulalia intenderà rapire Francisca Montenegro per torturarla. Il motivo? Per vendetta: non dimenticherà mai gli anni passati nel manicomio, dove ha rischiato sul serio di perdere la testa. Francisca però sarà ancora presente nelle trame spagnole mentre Eulalia no: che fine farà? Altri spoiler de Il Segreto? Maria Castaneda sarà sempre più convinta che Dori non sia sana di mente e quest’ultima farà un’uscita di scena davvero inaspettata.