Anticipazioni spagnole Il Segreto, Francisca rapita da Eulalia? La vendetta

Il Segreto anticipazioni spagnole: una nuova prigione per Francisca Montenegro? Svolta nella trama della telenovela iberica

Quale sarà la sorte che toccherà a Francisca Montenegro? Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, la matrona riuscirà finalmente a convincere la Marchesa a fare il suo ritorno trionfale a Puente Viejo, tra la gente parecchio incredula. La Marchesa penserà che il peggio sia passato e che la Montenegro possa fare quasi tutto quello che faceva prima, ma non sa che Eulalia le osserverà da lontano per studiare ogni loro mossa. La zia di Francisca è pronta per consumare la sua vendetta: cosa sarà disposta a fare?

Francisca Montenegro ritorna davvero, ma Eulalia non la perde di vista

Durante la sua passeggiata fra gli abitanti sbigottiti di Puente Viejo, la Montenegro incontrerà anche Matias e Marcela (la ragazza potrebbe essere incinta di Tomas), ai quali chiederà di avvisare Raimundo che è sana come un pesce e che non si deve affannare più per cercarla in lungo e in largo. Avrà gli occhi di Eulalia puntati su di lei, però: la nobildonna capirà così che è giunto il momento propizio per attuare un piano che possa definitivamente eliminare la sua rivale.

Il piano di Eulalia contro Francisca Montenegro: trama Il Segreto delle puntate spagnole

Gli spoiler spagnoli de Il Segreto ci rivelano che Eulalia contatterà immediatamente il tenente Campuzano: i due decideranno cosa fare ai danni di Francisca Montenegro e il modo di agire per poter stringerla tra i loro artigli. Avranno in mente un rapimento e, durante la prigionia di Francisca, Eulalia potrà torturarla per vendicarsi: non dimenticherà mai quello che ha dovuto subire a causa sua e la sua permanenza dolorosa al manicomio. La Montenegro è davvero in pericolo o la Marchesa e Raimundo riusciranno a salvarla anche questa volta? La matrona potrebbe morire solo di vecchiaia!