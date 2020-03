Il Segreto anticipazioni, triste finale: Francisca e Raimundo si suicidano?

Anticipazioni Il Segreto, finale di Raimundo e Francisca: la decisione drammatica della Montenegro

Tempi duri per Francisca e Raimundo. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci fanno sapere che la Montenegro capirà che non ci sarà più nulla da fare e che sarà disposta anche a compiere un gesto estremo pur di non soffrire più. Col ritorno di Eulalia a Puente Viejo, la sua vita è stata trasformata in un inferno e non ci sarà verso di uscirne fuori. Cosa deciderà di fare davvero la nobildonna? Francisca è stata poche volte disperata, senza più nessun briciolo di speranza e non sarà in grado di resistere al dolore. Deve lasciare questo mondo con Raimundo, che verserà in una situazione parecchio critica.

Francisca e Raimundo si suicidano nelle ultime puntate de Il Segreto?

Raimundo Ulloa era stato catturato da Eulalia e tenuto come ostaggio: in prigione ha rischiato seriamente di perdere la vita e, a seguito di un brutto colpo, non è riuscito più a ritornare in sé. Francisca Montenegro riuscirà a salvare suo marito, ma non sarà più quello di un tempo: questa situazione la distruggerà psicologicamente, in ragione di ciò deciderà di suicidarsi assieme a lui. Solo così potranno essere felici. Anche se Eulalia non è più un problema, non riusciranno più a essere felici come in passato.

Il Segreto anticipazioni spagnole: Raimundo e Francisca circondati da personaggi misteriosi

La Marchesa deciderà di assecondare il piano di Francisca Montenegro, la quale, durante le puntate spagnole de Il Segreto, si troverà in un posto isolato assieme a Raimundo Ulloa: entrambi saranno circondati da personaggi incappucciati. Saranno loro a stroncare le loro vite? Non sappiamo come finirà questo triste capitolo, al momento, ma diventa sempre più concreta la possibilità che un altro terribile personaggio possa far ritorno a Puente Viejo!