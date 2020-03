Il Segreto ultime puntate: Fernando non è morto davvero? Gli indizi e il colpo di scena

La morte di Fernando Mesia solo un bluff? Anticipazioni Il Segreto su questo cattivissimo personaggio

Cosa ne è stato di Fernando Mesia: è morto davvero? Con le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto possiamo capire che questo personaggio così malvagio potrebbe far ben presto il suo ritorno a Puente Viejo. E certamente non avrà delle buone intenzione. Si penserà che sia morto a seguito dell’esplosione della bomba azionata da Maria Castaneda, ma nessuno in paese riuscirà a convincersi che abbia perso la vita e ci sarà un episodio particolare che getterà tutti nel panico: Marcela e Matias saranno quelli che accuseranno maggiormente il colpo…

Il Segreto anticipazioni, secondo incendio e psicosi dei cittadini di Puente Viejo: tutti nel panico, colpa di Fernando?

Le anticipazioni delle ultime puntate de Il Segreto ci fanno sapere che Matias e Marcela, nel bel mezzo di una litigata (lei potrebbe essere incinta di un altro uomo), si troveranno costretti a soccorrere delle persone per via di un incendio distruttivo. Marcela, terrorizzata, penserà immediatamente a Fernando Mesia: ad appiccarlo è stato veramente lui? Si scatenerà una vera e propria psicosi tra i cittadini di Puente Viejo, che vedranno Fernando in ogni dove.

Finale Il Segreto: quale sarà il ruolo di Fernando e cosa c’entra con Francisca e Raimundo?

Ma non finiscono qui gli spoiler futuri de Il Segreto. Se Fernando non dovesse far ritorno nella cittadina dei mille misteri, sicuramente comparirà in qualche flashback particolare e chiarirà meglio la nuova trama de Il Segreto. Potrebbe comparire proprio adesso che Raimundo sta rischiando di morire in carcere per colpa di Eulalia… Questa volta Francisca Montenegro riuscirà a salvare il marito o si rassegnerà all’idea di non vederlo mai più?