Il Segreto, nuovo incendio dopo Fernando: prima vittima e colpevole

Anticipazioni Il Segreto, puntate spagnole: un altro incendio a Puente Viejo fa tremare tutti i cittadini

Panico a Puente Viejo! Un altro incendio rischierà di radere al suolo la cittadina e questa volta pare essere molto più pericoloso rispetto a quello appiccato da Fernando Mesia in passato. Il capitano Huertas allerterà tutti i cittadini, molti dei quali si troveranno imprigionati dalle fiamme. La situazione sarà critica, ma comunque si mobiliteranno per spegnere le fiamme. Tutti rischieranno di perdere la vita perché questa volta il fuoco sembrerà indomabile. Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Marcela e Matias collaboreranno per aiutare quante più persone possibili, anche se…

Il Segreto, trama nuova stagione: prima vittima dell’incendio, Matias e Marcela lavorano insieme nonostante tutto…

Ci sarà una prima vittima causata dell’incendio: una giovanissima ragazza che verrà soffocata dal fumo. Morirà tra le braccia di una disperata Marcela, la quale si convincerà che, dietro a tutto, ci sia nuovamente lo zampino di Fernando Mesia. Il cattivissimo personaggio aveva appiccato un incendio poco prima di essere ucciso da Maria. Nonostante il loro rapporto inevitabilmente compromesso, Marcela e Matias decideranno di salvare insieme i loro concittadini. Per Matias non sarà facile stare al fianco della moglie, dopo la terribile confessione che gli ha fatto.

Chi è stato il colpevole dell’incendio di Puente Viejo?

Cos’altro sappiamo dalle anticipazioni future de Il Segreto? Anche Francisca Montenegro potrebbe rischiare di morire, proprio ora che ha riottenuto la libertà. Intanto si comincerà a indagare sul colpevole: Marcela è convinta che sia Fernando, ma la verità potrebbe essere un’altra… Eulalia potrebbe aver dato fuoco a Puente Viejo per abbattere la sua ira sulla Montenegro! Lei è stata ad aver raso al suolo tutte le proprietà della nobildonna. Non dimentichiamo che Eulalia si è spinta anche a rapire Raimundo Ulloa…