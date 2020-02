Il Segreto, Matias diventa pazzo: ecco perché e cosa farà

Il Segreto, ultime anticipazioni su Matias e Marcela: cosa succederà davvero alla coppia durante le puntate spagnole?

Matias scoprirà il tradimento di sua moglie Marcela. Non riuscirà a crederci quando metterà insieme tutti i tasselli di un puzzle che lo lascerà senza parole… Stando alle anticipazioni spagnoli de Il Segreto, in un primo momento non riuscirà a credere a quello che ha scoperto e infatti non metterà in dubbio la fedeltà di sua moglie; poi, però, davanti a prove incontrovertibili, giungerà alla conclusione che è stato pugnalato alle spalle da quella persona che credeva perfetta. Ma Marcela, prima di spingersi a tanto, ha dovuto subire i suoi mille tradimenti e fugaci innamoramenti…

Matias diventa pazzo per il tradimento di Marcela: lo scontro con Thomas

Le anticipazioni future de Il Segreto ci rivelano che Matias perderà il sennò e si metterà sulle tracce di Thomas, l’amante sua moglie. Prima di fare questo, avrà un faccia a faccia proprio con Marcela, che gli confesserà che ha avuto un altro. Con lui ha anche rischiato di avere un figlio. Dopo la confessione di sua moglie, affronterà Thomas e se ne daranno di santa ragione: il giovane Castaneda sarà disposto a tutto pur di lavare l’onta subita… Ucciderà il suo rivale in amore? E cosa deciderà di fare Marcela? Dopo gli ultimi sviluppi sarà difficile, per lei, stare al fianco di Matias, se quest’ultimo comunque dovesse decidere di perdonarla.

Anticipazioni spagnole Il Segreto: cosa sta succedendo?

In Spagna non succederà solo questo. Eulalia tornerà a Puente Viejo con un piano ben preciso in mente, che riuscirà a mettere in atto senza problemi: rapire e torturare Raimundo per far soffrire Francisca Montenegro, colpevole per averla fatta rinchiudere in manicomio. Inoltre siamo venuti a conoscenza che la Montenegro perderà tutto: quale sarà la sua prossima mossa?