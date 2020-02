Il Segreto, Eulalia muore: chi la uccide davvero e reazione di Francisca

Il Segreto anticipazioni prossime puntate: la morte di Eulalia avverrà davvero

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto hanno dell’incredibile! Finalmente assisteremo al faccia a faccia tra Francisca ed Eulalia, le quali si sono giurate vendetta in passato: la resa dei conti avverrà davvero e solo una sopravvivrà. Vi abbiamo già detto, tempo addietro, che o Francisca o Eulalia sarebbe morta e adesso sappiamo esattamente come si sono volti i fatti durante le puntate de Il Segreto in Spagna. L’autrice Aurora Guerra ha ovviamente privato della nuova trama Eulalia che, nonostante la sua uscita di scena, farà ancora tremare di paura la Montenegro: quest’ultima dovrà accettare il fatto che non sarà in grado di salvare il povero Raimundo Ulloa!

Come muore Eulalia de Il Segreto?

Stando agli ultimi spoiler de Il Segreto, Eulalia e Francisca si incontreranno al cimitero: la nobildonna di Puente Viejo non si meraviglierà assolutamente quando rivederà la zia. Ha saputo tutto di lei e sa bene che è un personaggio duro a morire. Eulalia, prima di affrontare direttamente Francisca, le ha sottratto davvero tutto, facendola piombare nella disperazione; ma quello che preoccuperà maggiormente la Montenegro è il destino che è toccato a Raimundo… Eulalia, intenzionata a uccidere la sua rivale, verrà invece fermata per sempre dalla marchesa Isabel, che le toglierà la vita.

L’avvertimento di Eulalia che farà disperare Francisca: Raimundo è morto? Ultime anticipazioni Il Segreto

Francisca Montenegro cadrà nel baratro della disperazione quando Eulalia, sul punto di morte, le confesserà che non rivederà mai più suo marito Raimundo. Cosa gli sarà successo? Sappiamo che è fuggito nel bosco e che ha perso i sensi… Dovrà lottare duramente per non spegnersi. Con le anticipazioni future de Il Segreto dalla Spagna, siamo venuti a conoscenza anche della presunta gravidanza di Elsa!