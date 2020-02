Il Segreto anticipazioni: Elsa incinta di Isaac? La promessa

La gravidanza di Elsa: la promessa deve essere mantenuta, ultime anticipazioni Il Segreto

Elsa e Isaac vorrebbero realizzare il loro sogno di metter su famiglia. Dopo il matrimonio, questo dovrebbe essere il loro prossimo passo: le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci rivelano che Antolina non sarà più un pericolo. Cercherà di mandare all’aria la loro storia d’amore fino all’ultimo suo respiro, ma i due resisteranno e le difficoltà li renderanno ancora più uniti. Hanno deciso di lasciare Puente Viejo… ma non per sempre! Isaac cercherà lavoro in alcune città limitrofe per assicurare un futuro a sua moglie e a quel figlio che potrebbe nascere fra non molto tempo. Pare, infatti, che Elsa rimarrà incinta di Isaac e che potrebbero sorprendere tutti comparendo d’improvviso a Puente Viejo.

Elsa e Isaac genitori? Il ritorno a Puente Viejo è sempre più vicino

Sappiamo ormai tutti del grande salto temporale de Il Segreto, che farà uscire di scena molti personaggi amati ma, per contro, consentirà il ritorno di alcuni ex cittadini di Puente Viejo: e fra questi potrebbero esserci proprio Isaac ed Elsa. La coppia ha promesso di far ritorno nella cittadina quando le acque si sarebbero calmate e questo potrebbe succedere fra molti anni, nel momento in cui il figlio sarà diventato un adolescente. Potrebbe quindi diventare uno dei protagonisti della nuova trama de Il Segreto.

Spoiler Il Segreto delle prossime puntate: Fernando e Raimundo rischiano grosso

Il bambino sarebbe stato concepito durante una delle ultime notti di passione fra Isaac ed Elsa, quando ancora Antolina minava la loro felicità. Le anticipazioni future de Il Segreto ci dicono che Fernando Mesia cadrà in una trappola e diventerà ingestibile mentre Raimundo si darà a una fuga disperatissima che lo metterà a dura prova…