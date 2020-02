Il Segreto, anticipazioni spagnole: la fuga di Raimundo, cosa gli succede e sopravvivrà?

Anticipazioni Il Segreto dalla Spagna: cosa succederà nelle prossime puntate a Raimundo? La sua sofferenza non finirà mai

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto ci fanno sapere che Francisca e Raimundo dovranno lottare molto prima di essere felici… e non è detto che ci riusciranno! Con l’arrivo di Eulalia a Puente Viejo, il sogno di Raimundo Ulloa di incontrare quanto prima la sua amata si infrangerà e sarà costretto a fuggire pur di non cadere vittima di Eulalia, la quale vorrebbe tenerlo come suo prigioniero e torturarlo barbaramente per ferire la Montenegro, rea di averla rinchiusa in un manico. La furia di Eulalia si abbatterà su Raimundo e Francisca e nessuno sembrerà in grado di fermarla.

Il Segreto prossime puntate: la scomparsa di Raimundo e la condizione di Francisca

Feancisca Montenegro perderà tutto: non solo i suoi beni materiali, ma anche l’amore. Cosa succederà a Raimundo? Stando alle anticipazioni future de Il Segreto, abbandonerà Puente Viejo per non farsi acciuffare dagli scagnozzi di Eulalia. Durante la fuga, però, l’Ulloa inciamperà e perderà i sensi. Un losco figuro gli si avvicinerà, capirà chi è davvero e lo farà scomparire. Eulalia, nel frattempo, verrà a conoscenza della scomparsa di Raimundo e penserà che sia morto. È davvero così? E chi è stato a rapirlo questa volta?

Due grandi pericoli a Il Segreto: Eulalia e il nuovo temibile incendio

La Montenegro comincerà a sospettare che ci sia qualcuno che sta tramando alle proprie spalle, ma sarà troppo tardi: Raimundo Ulloa è stato messo già fuori gioco. Mentre Francisca tenterà di capire dove si sia cacciato Raimundo, gli abitanti di Puente Viejo dovranno fronteggiare un altro incendio, dopo quello appiccato da Fernando. In molti crederanno che il pericoloso Mesia sia ritornato, ma il movente dell’incendio potrebbe avere a che fare con un altro personaggio molto conosciuto.