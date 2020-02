Il Segreto, Fernando cade in una trapola: Severo e Carmelo esultano ma…

Anticipazioni Il Segreto delle prossime settimane: Fernando Mesia viene tradito da Carmelo e Severo, ecco cosa succederà

Fernando Mesia continua a macchiarsi di innumerevoli crimini. Crede che, continuando col suo piano, nessuno potrà mai accorgersi di quello che ha fatto. Ma sottovaluterà Carmelo e Severo, i quali riusciranno a convincerlo a stringere un’alleanza. Stando alle anticipazioni spagnole de Il Segreto, Fernando accetterà di buon grado: il loro obiettivo in comune sarà Francisca Montenegro, la nobildonna che ha attentato infinite volte alla loro felicità. Il Mesia si fiderà di loro e deciderà di presentarsi sul posto dell’appuntamento per assassinare la Montenegro, ma non saprà che si tratterà di una trappola.

Fernando uccide Francisca? Il suo piano va in fumo, ma decide di distruggere Puente Viejo

Severo e Carmelo indagheranno su Fernando Mesia e capiranno che si è reso protagonista di malefatte impossibili da perdonargli, per questo decideranno di vendicarsi. Fernando Mesia raggiungerà i due amici in un capannone, ma capirà immediatamente che si tratterà di un’imboscata. Riuscirà a fuggire? Eviterà il pericolo e si catapulterà al convento in cui Maria Castaneda è stata rinchiusa, decidendo di radere al suolo Puente Viejo. Appiccherà un incendio che metterà in pericolo la vita di tutti.

Il Segreto spoiler futuri: Raimundo Ulloa in pericolo di vita, secondo incendio dopo Fernando

Le anticipazioni future de Il Segreto non finiscono qui. Vi possiamo dire quello che è accaduto recentemente in Spagna: Raimundo Ulloa, per non finire vittima del piano di Eulalia, correrà nel bosco ma perderà i sensi; un personaggio misterioso lo catturerà. Cosa gli farà? L’Ulloa non è assolutamente al sicuro. Dopo l’incendio provocato da Fernando Mesia, a distanza di anni ce ne sarà un altro che farà perdere la vita a una personaggio de Il Segreto: nella cittadina si seminerà il panico perché si crederà che il Mesia sia ritornato per compiere la sua vendetta!