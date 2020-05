Il Segreto come finisce, il finale: morti sconvolgenti, grande mistero svelato

Il Segreto ultima puntata, anticipazioni spagnole: il finale segna la morte di Donna Francisca e Raimundo

Nel corso della serata di ieri in Spagna è andata in onda l’ultima puntata de Il Segreto! Un finale sconvolgente per i telespettatori, che hanno assistito a morti e situazioni davvero inaspettate, come leggiamo dalle anticipazioni spagnole! Il lieto fine non c’è stato per molti personaggi, come avevamo immaginato. Scendendo nel dettaglio, Don Filiberto decide di distruggere Puente Viejo con l’attacco più sanguinoso della storia della soap opera. Le delusioni del parroco mettono fine a tutto ciò che i vari abitanti hanno vissuto nel paesino. Dopo essersi confessato in chiesa, il prete è pronto a distruggere per sempre la vita di Donna Francisca e Raimundo. Non gli importa delle vittime e delle conseguenze che avranno le sue azioni, in quanto è convinto che Dio lo perdonerà. Ed ecco che accade qualcosa di davvero sconvolgente alla nostra amata Puente Viejo. Donna Francisca e Raimundo muoiono! La soap si è conclusa con la morte di due grandi protagonisti che hanno strutturato la trama della soap per ben nove anni. Il coordinatore della sceneggiatura, Miquel Peidró, in un’intervista esclusiva con El Confi TV, dichiara che questo è l’unico modo per permettere alla coppia di restare unita per sempre.

Grande finale Il Segreto: l’amore eterno di Donna Francisca e Raimundo

L’ultima puntata de Il Segreto si conclude con la morte di Francisca e Raimundo. “Abbiamo scelto di punirla, perché è stato molto brutto in tutti questi anni, ma ha aperto le porte alla sua storia d’amore come eterna. È un finale bellissimo e una delle opzioni che è stata considerata dal primo momento a lei”, dichiara Peidró su quanto accade a Francisca. Quest’ultima, come vi abbiamo già anticipato, è a capo dell’organizzazione segreta degli Arcangeli, i quali hanno intenzione di fare del male a qualunque persona, senza scrupoli di coscienza. Proprio per porre fine alla cattiveria della Montenegro, Don Filiberto decide di mettere in atto un attacco così sconvolgente. In un certo senso, Francisca paga per gli errori commessi durante gli anni e allo stesso tempo ritrova la pace nel suo amore eterno con Raimundo. Come spiega Peidró, la Montenegro in vita non sarebbe mai riuscita a raggiungere la felicità completa con l’Ulloa.

Il Segreto anticipazioni spagnole ultima puntata: il grande mistero riguarda Emilia

La voce narrante di Donna Francisca, dopo la sua morte, ricorda tutti i personaggi che sono passati da Puente Viejo, compresa Pepa. Un momento molto delicato di questo grande finale è quello riguardante Emilia. Proprio lei svela un mistero davvero inaspettato: la figlia di Raimundo confessa a Marcela di avere un grande segreto, sta morendo. Un grave problema di salute, purtroppo, ha colpito la povera Emilia. “Il grande segreto che avevamo era quello di scoprire che Emilia era andata a Puente Viejo per morire perché aveva una malattia grave che non aveva condiviso con la sua famiglia, per evitare”, dichiara Peidró sul finale riguardante la Ulloa.

Anticipazioni spagnole Il Segreto grande finale: Rosa sceglie di chiudersi in una clinica psichiatrica, Marta e Rosa hanno il loro lieto fine

Il finale della soap ha visto Rosa tentare di uccidere sua sorella Carolina. Vi abbiamo già parlato dell’instabilità mentale della ragazza, che prende coscienza della realtà. Infatti, Rosa comprende di essere malata mentalmente e di dover continuare la sua vita in una clinica, per guarire sé stessa. Intanto, è stato riservato un bel lieto fine per Marta e Adolfo, che scelgono di vivere il loro amore e di ricominciare una nuova vita lontano da Puente Viejo. L’ultima puntata vede, infine, la Marchesa Isabel e Don Ignacio ritrovare la pace, tanto che hanno un dolce chiarimento dopo anni di lotte.