Il Segreto ultime puntate, svelata la sconvolgente verità su Francisca

Il Segreto anticipazioni spagnole ultime puntate: svelato la grande verità su Donna Francisca, un Ordine pericoloso

I telespettatori spagnoli sono vicini all’ultima puntata de Il Segreto. Le anticipazioni spagnole rivelano che verranno risolti vari misteri nel corso di questi giorni. In particolare, al centro della scena vedremo ovviamente Donna Francisca e il suo oscuro segreto! Una sconvolgente scoperta quella che il pubblico farà nel corso delle prossime puntate. Manca davvero poco alla conclusione della soap e la produzione ha pensato bene di regalare, ai telespettatori e agli stessi personaggi, importanti colpi di scena. E mentre Raimundo cercherà di riprendersi dopo essere finito in coma, Donna Francisca si rivelerà essere a capo di un pericoloso Ordine! A scoprire questo oscuro segreto sarà Don Filiberto, il quale si è già avvicinato agli Arcangeli, un gruppo che sembra essere disposto a tutto pur di creare scompiglio a Puente Viejo. Il prete si ritroverà proprio di fronte alla Montenegro quando deciderà di scoprire chi è al comando delle operazioni degli Arcangeli!

Ultima stagione Il Segreto: Donna Francisca è a capo del pericoloso Ordine degli Arcangeli

Vi abbiamo già anticipato che a Puente Viejo il gruppo degli Arcangeli creerà paura e panico tra i vari abitanti. I telespettatori spagnoli, in questi mesi, hanno scoperto poco o niente su questo pericoloso Ordine. La verità arriverà nel corso delle ultime puntate, quando Don Filiberto deciderà di incontrare la persona che si trova ai vertici degli Arcangeli. Proprio in questa circostanza, il sacerdote scoprirà che al comando di tutte le operazioni c’è Donna Francisca! Ancora una volta, la Montenegro si rivelerà come una persona con molti segreti nel cassetto, pronta a sorprendere tutti al momento giusto! L’Ordine, nel quale a capo troviamo la dark lady, è disposto a tutto pur di raggiungere i suoi obbiettivi, anche provocando dolore.

Donna Francisca ultima puntata Il Segreto: cosa avrà intenzione di fare la Montenegro?

L’ultima puntata de Il Segreto, come vi abbiamo già anticipato, andrà in onda in Spagna tra qualche giorno. Nel frattempo, Donna Francisca continuerà a regalare forti emozioni al pubblico. Quale sarà il prossimo passo degli Arcangeli? Nel corso delle prossime puntate, i telespettatori spagnoli vedranno uomini incappucciati diffondere il panico a Puente Viejo. Nelle prime immagini è possibile vedere Emilia in compagnia di questo gruppo. Ma qual è il reale obbiettivo di Donna Francisca? La Montenegro vorrà, probabilmente, riprendersi tutto ciò che un tempo era suo!