Il Segreto quando finisce, svelata data ultima puntata: sarà in prima serata

Quando finisce Il Segreto in Spagna: svelata la data dell’ultima puntata, il gran finale sarà in prima serata

È stata svelata la data dell’ultima puntata de Il Segreto in Spagna. Tra qualche giorno, i telespettatori spagnoli dovranno salutare gli abitanti di Puente Viejo. La soap opera spagnola chiude con questa dodicesima stagione e, ovviamente, fa un grande regalo ai fan. Infatti, il grande finale, che probabilmente per il pubblico arriva prima del previsto, andrà in onda in prima serata. A dare l’annuncio ci pensa GrupoBoomerang sul suo ufficiale profilo di Instagram. Sotto il post è possibile vedere molti fan lamentarsi della decisione e condividere cuori spezzati in due. Sono davvero tanti i telespettatori affezionati a Puente Viejo, anche qui in Italia. Ora vi anticipiamo che Il Segreto in Spagna finisce martedì 19 marzo! Una puntata davvero speciale che segnerà la fine di una lunga trama, iniziata con la storia d’amore di Pepa e Tristan. Ma non bisogna temere, in quanto gli autori hanno sempre dichiarato di voler regalare ai fan e agli stessi personaggi un finale speciale.

Il Segreto ultima puntata data: quando finisce la dodicesima stagione, gran finale in prima serata

La data dell’ultima puntata corrisponde al 19 maggio. Manca, dunque, poco più di una settimana alla chiusura definitiva della soap opera. Come vi abbiamo già anticipato, qui in Italia godremo della presenza degli abitanti di Puente Viejo sul piccolo schermo ancora per altri mesi. “Martedì 19 maggio hai un appuntamento molto speciale: #ElSecretodePuenteViejo termina in prima serata”, si legge nel post condiviso da GrupoBoomerang sul social. Dopo ben nove anni, la soap opera con il maggior seguito in Spagna e il maggior impatto internazionale arriva al gran finale. Sono diverse le domande a cui ci verrà data una risposta il prossimo martedì sera. La penultima puntata andrà, invece, in onda venerdì 15 maggio.

Il Segreto quando va in onda l’ultima puntata: dopo nove anni il pubblico dovrà salutare Donna Francisca e agli altri protagonisti di Puente Viejo

I fan non possono ancora credere che dopo nove anni dovranno fare a meno di personaggi come Donna Francisca, Raimundo, Matias e Dolores. Con oltre 39 milioni di persone che si sono appassionate alle vicende di Puente Viejo e con più di 2.300 episodi, Il Segreto ha riunito in media 1,6 telespettatori per capitolo. Ora non ci resta che attendere martedì 19 maggio per scoprire come si concluderà la trama.