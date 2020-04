Anticipazioni Il Segreto ultima stagione, un evento fatale: morti e terrore

Anticipazioni spagnole Il Segreto, una nuova sventura colpisce Puente Viejo: gli Arcangeli preparano un attacco

Una nuova sventura colpirà Puente Viejo, nel corso delle prossime puntate spagnole de Il Segreto. Le ultime anticipazioni annunciano un attacco terribile, che verrà eseguito a Puebla. Un evento fatale che avrà delle conseguenze molto negative. Questo è ciò che si legge sulla trama che sta andando in onda attualmente in Spagna. E mentre il pubblico italiano sta ancora assistendo alla vendetta di Fernando, quello spagnolo è già di fronte a una situazione ben più tragica. Questa volta a colpire l’amata Puente Viejo è un gruppo di uomini, disposti a tutto pur di ottenere il loro scopo. Ricordiamo che questa, in onda in Spagna, è la dodicesima e ultima stagione della soap spagnola. Gli autori hanno intenzione di regalare ai fan e agli stessi personaggi un finale davvero scoppiettante. Non mancheranno, dunque, i colpi di scena e forse vedremo protagonisti proprio gli Arcangeli.

Il Segreto puntate spagnole, gli Arcangeli eseguono un attacco che si rivelerà come un evento fatale

Si definiscono gli Arcangeli coloro che fanno parte di questo gruppo. Vi abbiamo già anticipato il loro arrivo a Puente Viejo, quando rapiscono Don Filiperto, il parroco del paese. Nel corso delle prossime puntate, decideranno di agire con un terribile attacco. Dalle anticipazioni spagnole si legge: “Il capitano parla con Encarnación e gli dice che è successo qualcosa di terribile a Puebla: un attacco. Questo evento fatale ha avuto conseguenze molto negative: Barreiros è deceduto e non ha ancora notizie del resto.” Pare, dunque, che accadrà qualcosa di davvero drammatico nel paese. Un morto verrà subito reso noto, ma non sappiamo ancora se ci saranno altre vittime.

Il Segreto anticipazioni Spagna: gli Arcangeli nuovi protagonisti? Paura a Puente Viejo

Cosa vogliono dagli abitanti di Puente Viejo gli Arcangeli? Il gruppo diffonderà terrore nel paesino e, intanto, pianificheranno un nuovo piano per attaccare. Non solo, Don Filiberto potrebbe schierarsi dalla loro parte. Improvvisamente il parroco invierà una lettera a Tomas, figlio della Marchesa Isabel ed ex amante di Marcela, con alcune istruzioni.