Il Segreto, nuovo rapimento: dietro c’è un’organizzazione misteriosa

Anticipazioni spagnole Il Segreto marzo 2020: un nuovo e misterioso rapimento a Puente Viejo

Il gran finale de Il Segreto risolverà un importantissimo mistero e le ultime anticipazioni spagnole fanno pensare che questo sia legato a un’organizzazione segreta. Scendendo nel dettaglio, sappiamo che nel corso delle prossime puntate in onda in Spagna a marzo 2020 i telespettatori assisteranno a un nuovo rapimento. Dopo Raimundo, anche Don Filiberto verrà rapito. Il prete di Puente Viejo verrà sequestrato e sarà in pericolo di vita! L’Ulloa riesce fortunatamente a tornare in libertà. A trovarlo è Donna Francisca, ma le sue condizioni di salute non sono per nulla buone. Infatti, sin da subito, Raimundo appare abbastanza grave! Intanto, vi anticipiamo che il rapimento di Don Filiberto avverrà per mano di due uomini incappucciati. I malviventi appariranno alle spalle del prete, proprio quando quest’ultimo starà per aggredire Mauricio. Infatti, dalle anticipazioni sappiamo che il parroco avrà intenzione di uccidere l’ex capomastro di Donna Francisca.

Il Segreto anticipazioni spagnole 2020: Don Filiberto rapito da un’organizzazione misteriosa

Un rapimento misterioso quello che avverrà nel corso delle prossime puntate spagnole in onda a marzo 2020. Don Filiberto non è un volto conosciuto ai telespettatori italiani. Si tratta del nuovo prete di Puente Viejo, che prende il posto di Don Anselmo, dopo l’uscita di scena di Berengario. Ricordiamo che quest’ultimo decide di lasciare il paesino spagnolo per iniziare una nuova vita con la sua Marina. Tornando al misterioso sequestro di Don Filiberto, il portavoce del gruppo che lo porterà via farà una particolare confessione. Scendendo nel dettaglio, l’uomo rivelerà al prete che fa parte di un’organizzazione segreta, giunta a Puente Viejo per evitare l’arrivo della Repubblica in Spagna.

Puntate spagnole Il Segreto: il grande mistero è legato a questa organizzazione segreta?

Il mistero che verrà risolto nel gran finale de Il Segreto riguarda proprio questa organizzazione segreta? Al momento, non ci sono particolari indizi al riguardo. Noi vi abbiamo segnalato, qualche settimana fa, che l’ultima puntata della nota soap spagnola potrebbe far conoscere a tutti i telespettatori la verità su quanto accaduto a Pepa! Non ci resta che attendere per scoprirlo!