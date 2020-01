Il Segreto, Matias scopre che Marcela l’ha tradito: l’ira del Castaneda

Anticipazioni spagnole Il Segreto, Marcela tradisce Matias: il Castaneda scoprirà tutta la verità su Tomas

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto sono concentrate su Matias e Marcela. La coppia sta affrontando un periodo molto duro e sembra non arrivare alcuna svolta positiva. La Del Molino, mentre il marito si trova in carcere, avvia una relazione extraconiugale con Tomas, il figlio della Marchesa Isabel. Matias, dopo il salto temporale, rientra a casa e cerca di ricominciare una nuova vita insieme a Marcela. Quest’ultima decide di chiudere la sua storia con Tomas, mentre il Castaneda avvia una relazione con un’altra donna, Alicia. Ebbene, vedremo entrambi lasciarsi andare alla passione con altre persone. Tutti e due arrivano, poi, a prendere una decisione molto importante: mettere al primo posto la famiglia e abbandonare qualsiasi tentazione. E mentre Marcela scopre il tradimento di Matias, quest’ultimo resta ignaro per molto tempo della relazione avviata dalla moglie. Ed ecco che arriva il momento in cui il Castaneda si ritrova finalmente di fronte alla triste e inaspettata verità.

Spoiler Il Segreto: Matias scoprirà che Marcela l’ha tradito con Tomas

Marcela ha più volte avuto accesi confronti con l’ex amante di Matias, Alicia. Ed è proprio quest’ultima a rivelare al Castaneda che la Del Molino ha avviato una relazione extraconiugale quando lui si trovava in carcere. Nel corso delle prossime puntate spagnole de Il Segreto, il figlio di Emilia ripercorrerà tutti i momenti trascorsi con Marcela dopo la sua scarcerazione e comprenderà tutto. Infatti, in Spagna i telespettatori vedranno Matias capire chi è stato l’amante della moglie, ovvero Tomas. A questo punto, il Castaneda deciderà di affrontare una volta per tutte Marcela, a cui chiederà finalmente tutta quanta la verità. Ebbene vi anticipiamo che la Del Molino non si nasconderà più agli occhi del marito.

Il Segreto ultime notizie dalla Spagna: Matias furioso affronterà Tomas

Marcela confermerà i sospetti di Matias, rivelando di averlo tradito con Tomas. Un altro duro colpo per la coppia di Puente Viejo. Le ultime anticipazioni spagnole annunciano che il Castaneda vorrà subito un confronto con il rivale. Tra loro ci sarà un duro scontro fisico, in quanto il figlio di Emilia non riuscirà a trattenere la rabbia.