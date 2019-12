Il Segreto puntate Spagna, Marcela: il sorprendente confronto con Alicia

Anticipazioni spagnole Il Segreto, Marcela ha un nuovo confronto con Alicia: le parole che sorprendono

Le anticipazioni spagnole de Il Segreto segnalano un inaspettato confronto tra Marcela e Alicia, l’amante di Matias. Si tratta della seconda volta per la Del Molino in cui affronta la sua nuova rivale. Ricordiamo, infatti, che la madre della piccola Camelia si ritrova faccia a faccia con Alicia proprio quando sta nascendo una relazione segreta tra lei e suo marito Matias. Marcela affronta a muso duro la rivale, accusandola di aver rovinato il suo matrimonio. La ragazza, però, non si lascia intimidire dalle parole della Del Molino, tanto che le risponde a tono. Questo è ciò che accadeva, nel corso delle puntate in onda in Spagna qualche settimana fa, oggi tra le due sembra essere arrivata finalmente la pace. Le anticipazioni parlano della fine di questa lotta tra le due donne, che si incontrano casualmente in piazza. Questo confronto avviene dopo che Matias sceglie di chiudere per sempre la sua relazione segreta con Alicia, per dare una nuova opportunità al suo matrimonio con Marcela. Ora la figlia di Urrutia fa una dichiarazione che spiazza.

Il Segreto puntate spagnole: fine della lotta tra Marcela e Alicia? La Del Molino affronta la sua rivale

Matias e Marcela, come vi abbiamo già anticipato, decidono di darsi una seconda possibilità e dicono addio ai loro rispettivi amanti. Ma mentre la Del Molino ha ormai chiuso da tempo con Tomas, il Castaneda continua a vedersi con Alicia. I due lavorano insieme in miniera, dunque è impossibile non incontrarsi. Oggi la donna è arrivata a fare una considerazione decisamente inaspettata. Scendendo nel dettaglio, il tutto accade quando Marcela affronta Alicia, trovandosela di fronte mentre sistema le sedie e i tavolini della sua locanda. Ovviamente la Del Molino non accoglie nel migliore dei modi la rivale, tanto che torna nuovamente ad accusarla.

Puntate spagnole Il Segreto: Alicia sorprende Marcela facendo una considerazione che mette fine alla loro lotta

Marcela non ha paura di avere un nuovo confronto con Alicia e di dirle tutto ciò che pensa sulla sua persona. In particolare, la Del Molino accusa la rivale di essere una bugiarda e le chiede se è passata dalla locanda per incontrare Matias. Proprio di fronte a questa domanda, Alicia sorprende. La ragazza confessa che tra lei e il Castaneda non c’è assolutamente niente. “Matias è tuo Marcela, lo è sempre stato”, dichiara la figlia di Urrutia. In questo modo, Alicia intende chiudere per sempre la lotta che c’è tra lei e la Del Molino? Sembra un po’ difficile da credere, visto che la ragazza si dimostra disposta a tutto pur di stare insieme a Matias! Alicia è davvero pronta a rinunciare al Castaneda? Non ci resta che attendere per scoprirlo.