Il Segreto, Matias e Marcela tornano insieme: lui rinuncia alla sua amante

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Matias e Marcela decidono di darsi una seconda possibilità

Matias e Marcela decidono di darsi una seconda possibilità, nel corso delle prossime puntate de Il Segreto in onda in Spagna. Le ultime anticipazioni spagnole vedono entrambi rinunciare alle relazioni che hanno intrattenuto fuori dal matrimonio. In particolare, sappiamo che Marcela si avvicina a Tomas, mentre Matias è in prigione. Subito dopo il salto temporale, il Castaneda torna a Puente Viejo, uscendo di prigione, e va a lavorare in miniera. Proprio qui conosce Alicia, con cui trascorre momenti di forte passione. Tomas dimostra di essere, intanto, davvero innamorato di Marcela, tanto da chiederle di lasciare insieme il paesino spagnolo. La Del Molino, però, rinuncia all’amante, decidendo di stare insieme alla sua famiglia, ovvero con Matias e Camelia. A questo punto, però, Marcela scopre che anche il marito ha avviato una relazione clandestina. Poco tempo dopo decidono entrambi di tornare sulla retta via e di dare una seconda possibilità al loro matrimonio.

Il Segreto puntate spagnole: Matias rinuncia ad Alicia, Marcela chiude per sempre con Tomas

Matias rinuncia ad Alicia, con cui continua però ad avere delle accese discussioni. Il giovane Castaneda ammette di non avere più alcuna intenzione di lasciarsi andare alla passione con la collega. Dall’altra parte, Marcela confessa al suo ex amante di aver scelto di dare una seconda possibilità al suo matrimonio. Sebbene continui a pensare alla relazione clandestina vissuta con Tomas, la Del Molino decide di metterci la parola fine. Il figlio della Marchesa Isabel, a questo punto, è costretto a rassegnarsi all’idea di aver perso per sempre la ragazza. Ed è ormai ufficiale: Matias e Marcela tornano insieme!

Anticipazione Il Segreto: Matias lascia Alicia e torna insieme a Marcela

Sembra essere tornato il sereno tra Matias e Marcela. Una delle coppie più solide della soap decide di mettere al primo posto la famiglia, lasciando perdere il resto. Il Castaneda è costretto così a rinunciare alla sua amante, a cui comunica la sua scelta. Le anticipazioni, però, vedono Alicia non accettare per nulla la notizia. La ragazza sembra provare dei sentimenti reali nei confronti di Matias e potrebbe, dunque, cercare di separarlo nuovamente da Marcela.