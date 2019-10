Il Segreto, Matias è passione con Alicia: Marcela scopre tutto

Anticipazioni spagnole Il Segreto, Matias e Alicia: scoppia la passione

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto vedono Matias e Marcela sempre più lontani. Nel corso delle puntate andate in onda, in questi giorni, in Spagna il giovane Castaneda dimostra di provare un certo interesse nei confronti della sua collega, Alicia. Con lei condivide momenti di forte tensione in miniera. I due sono protagonisti di scioperi contro la Marchesa Isabel, colei che prende possesso della Villa di Donna Francisca. Il potere della donna viene contrastato, appunto, da Matias, il quale intanto sta vivendo una profonda crisi con Marcela. La dodicesima stagione della soap spagnola prende inizio con il Castaneda che esce dal carcere e con sua moglie che ha, intanto, avviato una relazione segreta con Tomas, figlio della Marchesa. Mentre Marcela tenta di tenere sotto controllo i suoi sentimenti nei confronti dell’amante, Matias si lascia andare alla passione con Alicia! Tra i due scatta inizialmente un bacio, per cui il Castaneda prova dei forti sensi di colpa. Ed è proprio quando il figlio di Emilia confessa alla collega di sentirsi tremendamente in colpa che scoppia la passione.

Il Segreto puntate spagnole, Matias tradisce Marcela: Dolores scopre tutto

Scoppia la passione tra Matias e Alicia, che non riescono a nascondere l’attrazione che provano reciprocamente. A farsi avanti è, in particolar modo, la ragazza. Quest’ultima sembra fortemente interessata al Castaneda, sebbene sia consapevole che quest’ultimo è sposato con Marcela. Ben presto le voci sul tradimento di Matias ai danni della moglie fa il giro del paese e Dolores è, ovviamente, la prima a saperne qualcosa. La madre di Hopolito condivide i sospetti degli abitanti di Puente Viejo proprio con Marcela, la quale non può non prendere male la notizia.

Anticipazioni Il Segreto, Matias confessa a Marcela di averla tradita

Marcela, confusa per quanto ha appena appreso da Dolores, chiede spiegazioni a Matias. Ebbene il giovane Castaneda dimostra di essere una persona che non è in grado di mentire. Infatti, confessa la sua infedeltà alla moglie! Un duro colpo per la madre della piccola Camelia, che comunque ha già tradito Matias!