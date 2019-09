Il Segreto puntate spagnole, Marcela fugge con l’amante? Matias lontano

Anticipazioni spagnole Il Segreto: Marcela tradisce Matias con Tomas

Sempre più distanti Matias e Marcela nella dodicesima stagione de Il Segreto. Dopo il salto temporale assisteremo a colpi di scena davvero inaspettati che vedono la coppia protagonista. Dopo aver allontano Beatriz dalle loro vite, i due genitori di Camelia sono sempre apparsi molto uniti e innamorati. Eppure questa complicità sembra essere ormai sparita, in quanto entrambi hanno iniziato a guardare verso altre direzioni. Scendendo nel dettaglio, Marcela avvia una vera e propria tresca con Tomas, il figlio della Marchesa de Los Visos. Nuovi personaggi e importanti svolte nelle vite dei protagonisti di Puente Viejo. La Del Molino conosce il nuovo arrivato proprio quando Matias viene arrestato. Delusa e rammaricata dal Castaneda, Marcela si lascia appunto consolare da Tomas. I due sembrano provare un fortissimo sentimento, ma improvvisamente Matias torna a casa. Il Castaneda sconta, prima del tempo, la sua condanna in prigione e fa il suo ritorno a Puente Viejo. La Del Molino, però, non accoglie con felicità il marito, anzi.

Il Segreto puntate spagnole: Tomas propone a Marcela di fuggire, lei rifiuta

Vi abbiamo già parlato della tresca che nasce tra Marcela e Tomas. Quest’ultimo, su consiglio della madre, si allontana dalla Del Molino, appena Matias rientra a Puente Viejo. Ma si accorge ben presto che i suoi sentimenti, nei confronti della ragazza, sono troppo forti. Pertanto, fa un passo indietro e torna sulla sua strada, rivelando a Marcela di essere pronto a iniziare una nuova vita con lei lontano da Puente Viejo. Tomas chiede, appunto, alla Del Molino di fuggire insieme. Le anticipazioni spagnole annunciano che Marcela non accetta la proposta del figlio della Marchesa, sebbene sia sempre più distante da Matias. Quest’ultimo, intanto, non trascorre molto tempo con la moglie e ritrova la complicità con un’altra donna, Alicia.

Anticipazione Il Segreto: Marcela vicina a Tomas, Matias conosce Alicia

Mentre il cuore di Marcela sembra battere per Tomas, Matias è sempre più distante dalla sua famiglia. Il giovane Castaneda, nonostante sia rimproverato più volte da Mauricio, prende parte a degli scioperi. Proprio in queste circostanze conosce Alicia, che come lui lavora in miniera. Marcela confessa all’ex capomastro di Francisca che Matias è ormai una persona diversa.