Il Segreto, Marcela tradisce Matias: la Del Molino ha una tresca con Tomas

Il Segreto anticipazioni spagnole: Marcela tradisce Matias con Tomas

Le ultime anticipazioni spagnole de Il Segreto sconvolgono sempre di più i telespettatori. Dopo il salto temporale, tutto sembra essere cambiato per i nostri protagonisti, in particolare per Matias e Marcela. Per chi non lo sapesse, la morte di Fernando Mesia chiude l’undicesima stagione della soap. Il finale vede uscire di scena diversi personaggi, tra cui quello di Maria, Severo, Carmelo e Irene. Non solo anche Donna Francisca e Raimundo lasciano Puente Viejo, ma questa coppia sembra essere destinata a tornare presto in scena. Infatti, l’Ulloa ha già fatto il suo ritorno e ha rivelato di essere alla ricerca della sua amata. La Montenegro risulta, pertanto, scomparsa nel nulla. Intanto, approdano nella trama della soap nuovi e interessanti personaggi, tra cui Tomas. È proprio con quest’ultimo che Marcela avvia una tresca clandestina. La locandiera finisce per cedere al corteggiamento del nuovo arrivato mentre Matias si trova in carcere. Il Castaneda torna in libertà, ma non viene accolto a braccia aperte da sua moglie.

Puntate spagnole Il Segreto: Marcela avvia una tresca clandestina quando Matias viene arrestato

Vi abbiamo già parlato del salto temporale che apre questa scoppiettante dodicesima stagione. Se in passato abbiamo visto Matias confuso tra Marcela e Beatriz, questa volta la situazione sembra essersi capovolta. La Del Molino, mentre il marito si trova in carcere, avvia una tresca clandestina con Tomas. Ovviamente quando il Castaneda torna in libertà non viene immediatamente a conoscenza di quanto accaduto durante la sua assenza. Nonostante ciò, è evidente l’imbarazzo di Marcela, che appare fortemente confusa. La Del Molino pensa ai momenti belli trascorsi con Matias, ma anche a quelli passati con Tomas. Pertanto, sembra proprio che Marcela sia sentimentalmente divisa in due.

Il Segreto anticipazioni, Marcela confusa: la Del Molino divisa tra Matias e Tomas

Di fronte al ritorno di Matias, Tomas appare invece abbastanza geloso, tanto che decide di chiudere qualsiasi rapporto con Marcela. Intanto, quest’ultima sembra essere rimasta molto delusa dal Castaneda, il quale viene inaspettatamente arrestato. Durante l’assenza di Matias, Marcela si sente molto sola e riceve appunto consolazione da un altro uomo. Come prenderà questa situazione il Castaneda? Ma soprattutto, la Del Molino sceglierà di tornare con Matias o di continuare la sua relazione con Tomas?