Una Vita anticipazioni salto temporale: incontri segreti per una coppia

Tra qualche settimana in Una Vita c’è un piccolo salto temporale. Il pubblico di Canale 5 scoprirà così cosa è accaduto ai protagonisti di Acacias dopo l’arresto di Genoveva. Sono diversi i momenti di forte tensione che la soap opera spagnola regalerà ai telespettatori nelle prossime puntate italiane. Protagonisti sono anche Anabel e Miguel, che continuano a fare dei passi in avanti, sebbene per loro ci siano non pochi ostacoli da affrontare.

Prima del salto temporale, approdano nel quartiere Aurelio e Natalia. I due fratelli Quesada sono pronti a scombussolare le vite dei vicini e, in particolare, quelle dei Bacigalupe. Rovinano inizialmente la festa che Marcos e Felicia organizzano per festeggiare il loro matrimonio. Dopo di che, Aurelio crea un po’ di disagio tra Miguel e Anabel. Il giovane Olmedo, che si ritrova anche a sospettare delle attività sospette dei suoi nonni, non riceve le risposte che cerca.

Più volte tenta di scoprire cos’è che lega Aurelio e Anabel, ma non riesce a scoprire la verità. I due condividono un passato in Messico e Marcos chiede esplicitamente al Quesada di stare lontano da sua figlia. Aurelio accetta di mantenere le distanze da Anabel, così che il Bacigalupe ha modo di riprendere i rapporti d’affari con suo padre.

Felice di essersi liberato di lui, Marcos propone a Felicia di fare un viaggio insieme a Toledo. A questo punto, Anabel approfitta della loro assenza per portare Miguel a casa sua, facendo scattare la passione. Ma l’Olmedo ferma la ragazza, in quanto preferisce fare per le cose per bene. Le chiede così di sposarlo, ma lei chiede chiede del tempo.

Miguel inizia a sospettare che dietro al rifiuto di Anabel ci sia il segreto che condivide con i Quesada. Il ragazzo cerca un confronto con Aurelio e ancora non ottiene risposte. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che addirittura Anabel decide di interrompere i rapporti, sentendo la pressione dei Quesada.

Nel frattempo, Marcos deve risolvere i suoi problemi lavorativi e parte per il Messico. Genoveva viene arrestata e subito dopo avviene il salto temporale. Il Bacigalupe fa ritorno ad Acacias e fa un’amara scoperta: Felicia è stata uccisa! Non solo, Miguel e Anabel cammino insieme tra le vie del quartiere, come una coppia.

I due ragazzi decidono di avere una vera e propria relazione. Nonostante ciò, dopo questo breve salto temporale, si scopre che Anabel e Miguel si stanno incontrando di nascosto in una pensione in città. Ma bisognerà fare attenzione a ciò che accade poco dopo, visto che la Bacigalupe decide di raccontare al ragazzo tutta la verità.