Una Vita, Genoveva confessa e finisce in carcere: arriva la svolta

In Una Vita finalmente arriva una svolta al caso legato a Genoveva e alla morte di Marcia. Secondo le anticipazioni, la Salmeron confessa di aver ucciso la Sampaio, ma solo dopo attimi di grande sofferenza. La confessione arriva quando viene rapita insieme a Felipe. I due, proprio mentre stanno partendo per la loro seconda luna di miele, finiscono per essere trasportati in una misteriosa tana. Il rapitore rivela la sua identità e sconvolge Genoveva: si tratta di Santiago/Israel.

Mentre la dark lady continua ad approfittare dell’amnesia di Felipe per ricostruire la loro storia d’amore, il Becerra fa ritorno ad Acacias. L’unico a sapere del suo arrivo è Cesareo, che lo invita a lasciare l’abitazione dei Dominguez il prima possibile. Ed ecco che proprio in questa fase della trama mette in atto il suo piano di vendetta. Lo scopo di Santiago è quello, appunto, di far confessare a Genoveva il suo grande crimine e vendicare così la morte di Marcia.

Finiti nella tana, Felipe dichiara che farà di tutto affinché escano entrambi vivi da tutto questo. Improvvisamente, però, per l’Alvarez Hermoso iniziano le torture. In un’altra stanza, la Salmeron non può fare altro che ascoltare con orrore quanto accade al marito. Santiago è convinto che, pur di salvare Felipe, Genoveva arrivi a confessare l’omicidio.

Le torture continuano e la dark lady tenta di convincere, con il denaro, gli altri rapitori a fermare tutto. Santiago non ha alcuna intenzione di arrendersi e neanche chi è a fianco a lui. Dunque, ogni tentativo di Genoveva risulta inutile. Di fronte alla sofferenza di Felipe, finalmente la Salmeron confessa di aver ucciso Marcia!

Santiago sorride quando riesce a ottenere la confessione e Genoveva è abbastanza perplessa. Gli altri uomini incappucciati rivelano, a questo punto, la loro identità: sono Mendez e Laura! Non appena ascolta le parole della Salmeron, Felipe si libera e va via. L’avvocato di Acacias 38 sembra aver ottenuto finalmente la sua vendetta.

Un piano studiato nei minimi dettagli che vede la Salmeron incastrata! Mentre vede l’Alvarez Hermoso andare via, Genoveva cerca di dare le sue giustificazioni, piangendo e urlando. L’avvocato, però, non ha alcuna intenzione di ascoltarla, anzi appare davvero disgustato.

Ed ecco che Genoveva finisce così in prigione. Ma attenzione, perché le anticipazioni di Una Vita non sono poi così positive per Felipe! Non bisogna dimenticare che la Salmeron ha sempre un asso nella manica e fa di tutto pur di uscire di prigione.