Anticipazioni Una Vita, rumori in casa Dominguez: ecco chi si nasconde

Nella casa dei Dominguez nelle prossime puntate di Una Vita si nasconde qualcuno. Dei rumori sospetti allarmano Jacinto, che però non scopre subito la verità. Il tutto accade dopo che Bellita, José Miguel e Alodia lasciano Acacias per raggiungere Cinta ed Emilio in Argentina. E proprio mentre una famiglia va via del quartiere, qualcuno fa il suo ritorno. Si tratta di Santiago/Israel. Quest’ultimo torna per ottenere finalmente la sua vendetta contro Genoveva e si nasconde proprio in casa Dominguez.

Felipe si è svegliato dal coma ma con un’amnesia, non ricorda nulla di Marcia e della Salmeron. Ed ecco che la dark lady approfitta di questa situazione per far tornare il sereno nel loro matrimonio. Casilda rimane delusa quando scopre che l’Alvarez Hermoso non ha alcun ricordo di Marcia. Ma Genoveva ha qualche sospetto al riguardo. Infatti, la Salmeron teme che Felipe la stia prendendo in giro e che non abbia davvero perso la memoria di questi ultimi anni.

Non solo, a preoccupare la dark lady di Acacias 38 sono delle lettere anonime che continua a ricevere e un uomo misterioso che la spia. Arriva a casa sua anche una lettera che Laura ha scritto per Felipe. Quest’ultimo, però, ammette di non saperne nulla, visto che non ricorda neanche chi sia la domestica. A questo punto, Jacinto crede di aver sentito dei rumori in casa Dominguez. Il ragazzo inizia a preoccuparsi, visto che Bellita e José hanno ormai lasciato il quartiere da tempo.

Dunque, è chiaro ormai che qualcuno si stia nascondendo lì. Cesareo capisce subito di chi si tratta e teme che Jacinto possa scoprire la verità. Infatti, il pubblico vedrà il vigilante avvertire Santiago, invitandolo a lasciare immediatamente la casa dei Domginuez. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che il Becerra non ha alcuna intenzione di allontanarsi dal quartiere spagnolo, deve prima attuare la sua vendetta contro Genoveva.

Intanto, Felipe commette un errore: afferma di sapere della morte di Ursula. La Salmeron non può non chiedersi come faccia il marito a sapere che la Dicenta è morta se non ricorda nulla di quanto accaduto negli ultimi anni. L’avvocato si giustifica affermando di averlo saputo da Liberto. Quest’ultimo, però, pare che non abbia fatto alcuna rivelazione di questo tipo a Felipe.

I sospetti di Genoveva non possono che aumentare, tanto che accusa Ramon di essere complice dell’amico nella menzogna sulla sua amnesia. Il Palacios smentisce la cosa e le fa notare che, nel bene e nel male, Felipe davvero ha perso la memoria. Nonostante queste parole, la Salmeron non riesce a mantenere la calma sulla questione.