Anticipazioni Una Vita, Felipe perde davvero la memoria? La verità

Felipe perde davvero la memoria in Una Vita? Nelle prossime puntate, l’Alvarez Hermoso finisce in coma dopo essere stato avvelenato da Laura. Proprio nell’episodio andato in onda ieri, la domestica ha svolto l’incarico che Velasco le ha ordinato di portare a termine. Non tutto, però, procede come il perfido avvocato ha pianificato. Infatti, Felipe non muore e dopo qualche giorno di coma si risveglia. Al suo fianco non trova solo Laura, ma anche Genoveva, che dimostra di essere ancora innamorata.

Velasco, colpito dalla gelosia, vuole a tutti i costi mettere fuori gioco l’Alvarez Hermoso e torna a minacciare Laura. I due non riescono a portare a termine la nuova mossa, in quanto ci pensa Genoveva a salvare Felipe, che non ricorda più nulla di quanto accaduto nell’ultimo periodo. Pertanto, non sa chi è la Salmeron e non ricorda di avere avuto alcuna storia con Marcia. Non solo, odia ancora Ramon per la morte di Celia. La dark lady approfitta di questa situazione per ricostruire la sua relazione con l’Alvarez Hermoso.

Liberto e Ramon non sanno come agire, in quanto vorrebbero mettere in guardia Felipe su Genoveva, ma non riescono a farlo. In particolare, il Palacios teme che l’avvocato possa restare sconvolto dalla cosa. Pertanto, gli stanno accanto e allo stesso tempo sono costretti a lasciare l’amico nelle mani della Salmeron. E mentre Mendez continua a tramare contro la Salmeron, quest’ultima elimina definitivamente Velasco con l’aiuto di Laura.

Ora l’unico obbiettivo di Genoveva è quello di stare per sempre insieme a Felipe! Ma questa amnesia è vera? Le anticipazioni di Una Vita segnalano che l’Alvarez Hermoso riesce finalmente a far confessare la Salmeron per l’omicidio di Marcia, dunque la sua è solo una strategia. Ma prima devono accadere una serie di cose. Mentre il pubblico assisterà a un ritorno in scena, Genoveva cerca di impedire a Felipe di tornare a lavoro.

Liberto esplode e considera ingiusto ingannare l’amico tenendolo nella menzogna che la Salmeron ha realizzato. Disposto a dirgli ogni cosa, il Seler si presenta a casa di Felipe per raccontargli ogni cosa. Ma Genoveva ascolta di nascosto ed è felice di sentire il marito che si rifiuta di ascoltare ciò che Liberto vuole dirgli.

Genoveva deve fare i conti con un personaggio misterioso che continua a spiarla e riceve anche una minaccia anonima. Si tratta di Santiago/Israel, che torna ad Acacias per vendicare finalmente la morte di Marcia. Durante una conversazione, però, la Salmeron intuisce che in realtà Felipe potrebbe ricordare tutto, in quanto sembra avere memoria di Marcia.

L’avvocato di Acacias 38 nelle prossime puntate mette in scena l’amnesia per vendicarsi di Genoveva? Il fatto che Felipe più volte cada in determinate incoerenze quando parla del passato fa credere alla Salmeron che stia mentendo e, a quanto pare, non ha tutti i torti!