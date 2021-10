Una Vita, un ritorno ad Acacias: ecco chi è la persona che spia Genoveva

Chi è il personaggio misterioso che segue Genoveva? Nelle prossime puntate di Una Vita, la dark lady di Acacias 38 avverte una presenza, come se qualcuno la stia seguendo. Il tutto accade dopo il suo ritorno di fiamma con Felipe. Ebbene sì, l’avvocato torna tra le braccia della Salmeron, ma non ricorda più nulla dell’ultimo periodo. A causa del piano messo in atto da Velasco, Laura avvelena Felipe, che finisce in coma. Al suo risveglio, non ha memoria di ciò che è accaduto ultimamente.

Infatti, non sa chi è Genoveva e odia ancora Ramon per la morte di Celia. I vicini sono molto preoccupati per lui, in quanto si riavvicina inevitabilmente alla Salmeron, di cui sembra anche fidarsi. Liberto capisce che la dark lady sta sfruttando l’amnesia del suo amico, sfruttando la situazione. Nessuno di loro, però, rivela a Felipe la verità sull’ultimo periodo trascorso con Genoveva e su Marcia. Pertanto, la Salmeron può ricostruirsi una nuova vita insieme all’avvocato, mettendo alle spalle il passato.

E mentre lei e Laura si uniscono per mettere fuori gioco Velasco, Ramon fa una richiesta importante. Il Palacios chiede a Genoveva convincere Felipe che un tempo si erano riappacificati, in quanto non fu lui a uccidere Celia. La Salmeron accetta e ne parla con l’avvocato, che torna a essere amico di Ramon. Proprio quest’ultimo dà all’Alvarez Hermoso una versione addolcita del suo matrimonio con Genoveva e poi discute con Liberto sulla questione. Devono purtroppo trattare con delicatezza l’amnesia di Felipe, per non sconvolgerlo.

Nonostante tutto, Genoveva non vive serenamente questa situazione, poiché teme che Felipe la stia prendendo in giro. E quando nota che sta parlando con Laura per le vie del quartiere, si irrigidisce. Non solo, nel momento in cui rientra a casa lo trova che chiacchiera con Mendez, suo grande nemico. Quando l’ispettore se ne va, l’avvocato le assicura di non aver voluto sapere nulla di ciò che voleva dirgli.

Improvvisamente Genoveva avverte la misteriosa presenza di qualcuno che la spia. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che la Salmeron segue quest’uomo, mentre lascia l’edificio di Acacias. Non riesce a scoprire la verità e ne parla con Felipe.

Chi è che segue misteriosamente Genoveva? Si tratta di Santiago/Israel! A breve, il pubblico di Canale 5 assisterà al ritorno del Becerra, pronto a vendicare la morte di Marcia. Ben presto, la Salmeron si ritrova a vivere una situazione davvero sconcertante, sebbene sembri che con Felipe sia tornato definitivamente il sereno.