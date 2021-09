Anticipazioni Una Vita: Laura salva Genoveva e si vendica

Laura non ci pensa due volte e compie la sua vendetta nelle prossime puntate di Una Vita. La domestica non ha avuto vita facile ad Acacias, sin dal primo giorno di lavoro in casa di Felipe e Genoveva. La coppia si è divisa e a farne le spese è anche la cameriera, che nasconde non pochi segreti. Attraverso la sua alleanza con Javier Velasco, la Salmeron è riuscita a scoprirli tutti. In particolare, i due tengono in pugno la domestica, minacciandola. Temendo che il perfido avvocato e Genoveva possano fare del male a sua sorella Lorenza, Laura ha agito contro Felipe.

In breve tempo, Mendez ha scoperto intanto che c’è un legame tra la domestica e Velasco, che riguarda il passato. Ed ecco che il commissario tenta di portare Laura dalla loro parte, proponendole dei patti. Le anticipazioni segnalano che è talmente spaventata che preferisce restare a fianco a Velasco, che le dà un ultimo ordine: uccidere Felipe. Inizialmente, la cameriera avvelena l’Alvarez Hermoso, che finisce in coma. Fortunatamente quest’ultimo si risveglia, ma non ricorda quanto accaduto nell’ultimo periodo.

Pertanto, non conosce l’identità di Genoveva e odia ancora Ramon. Velasco ordina a Laura di completare il suo lavoro, uccidendo Felipe in ospedale. Intanto, lui deve tenere occupata la Salmeron, in quanto sta agendo alle sue spalle. Ebbene, nei prossimi episodi di Una Vita, Genoveva scopre finalmente il piano di Velasco e promette a Laura che proteggerà sua sorella.

Il perfido avvocato continua a minacciare la povera domestica, facendole sapere di aver rapito sua sorella. A questo punto, la ragazza corre dalla Salmeron, che la rassicura: è stata lei a prendere Lorenza dalla clinica, Velasco sta solo cercando di spaventarla. Arriva il momento per Genoveva di uccidere ed eliminare definitivamente Javier.

Quest’ultimo si presenta a casa della dark lady, la quale è in combutta con Laura. Le due inseriscono del veleno nel bicchiere di Velasco, che non si lascia imbrogliare. Infatti, sospetta che qualcosa non vada e chiede a Genoveva di provarlo prima di lui. Tra i due nasce un violento scontro, durante il quale Javier tenta di soffocarla.

Lei reagisce, ma a salvarla è la domestica. Senza esitare, Laura uccide Velasco, con un colpo di arma da fuoco. Così il perfido avvocato esce di scena e la domestica ottiene la sua vendetta. Dopo essere stata più volte costretta a compiere dei crimini, sotto minaccia, la domestica si sente libera.

Nel frattempo, i sentimenti di Genoveva verso Felipe si riaccendono. Tra loro c’è molta serenità, in quanto l’avvocato non ricorda nulla di quanto accaduto tra loro. Questa situazione non convince per nulla gli amici dell’Alvarez Hermoso, che sono abbastanza preoccupati.