Anticipazioni Una Vita, ecco dove Mendez ha visto Laura per la prima volta

Mendez è apparso perplesso quando ha visto per la prima volta Laura, la nuova domestica di Felipe e Genoveva. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che il commissario e la cameriera, come si era già capito, si conoscono. Lui non sa di preciso dove abbia incontrato Laura negli anni precedenti, ma ecco che nelle prossime puntate italiane ricorda il suo oscuro passato.

Ciò accade quando Felipe si ritrova a essere protagonista di una dura guerra con Genoveva. Ebbene sì, i due sposi dopo la morte di Marcia mettono definitivamente fine alla loro storia. In particolare, la rabbia della Salmeron esplode quando scopre di aver perso suo figlio. Dopo la liberazione di Cesareo, il quale è stato arrestato, finisce proprio Genoveva in prigione.

Intanto, mentre lei si fa difendere da Velasco, a Felipe arriva una lettera di Santiago da Cuba. Le parole scritte dal Becerra sconvolgono l’avvocato, che riaccoglie in casa Genoveva con l’amaro in bocca. La dark lady esce di prigione e fa ritorno ad Acacias a testa alta, ma non sa ancora quello che le aspetta. Felipe le fa leggere il messaggio di Santiago e accade l’impensabile.

Genoveva perde i sensi e finisce in ospedale. Dopo una grave crisi, il medico rivela a Felipe che il bambino che attendeva non c’è più. L’avvocato cade a pezzi e non sa come dare questa notizia a sua moglie. Quando scopre tutto, la Salmeron reagisce male. Non riesce a crederci e inizia a meditare vendetta contro Felipe.

Tra i due inizia una guerra e Genoveva fa di tutto pur di portare dalla sua parte più persone possibili. Usa il segreto di Laura per averla come sua alleata, mentre Velasco le sta accanto. La domestica denuncia Felipe di abuso e poi decide di lasciare Acacias per qualche giorno.

La cameriera risulta scomparsa, proprio quando l’Alvarez Hermoso ha bisogno di parlare con lei. Ed ecco che proprio in questa fase della trama Mendez svela a Felipe l’oscuro passato di Laura.

Scendendo nel dettaglio, il commissario rivela all’avvocato che la domestica non è poi così pulita. Ricorda dove l’ha incontrata la prima volta: durante le indagini su un omicidio.

A morire fu il padre di Laura e proprio lei finì tra i sospettati. Non solo, Mendez fa sapere a Felipe che a difenderla, in quell’occasione, fu proprio Velasco! Ed ecco svelato il mistero.

Questo non è l’unico segreto che Laura in Una Vita porta con sé. Quando lascia Acacias per qualche giorno, la domestica si reca in una struttura specializzata, dove sua sorella malata è ricoverata.

Proprio sfruttando questo segreto, Genoveva riesce a ottenere l’alleanza di Laura. Ma la Salmeron deve prestare attenzione alle prossime mosse della domestica, che potrebbe non esserle poi così tanto fedele!