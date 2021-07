Anticipazione Una Vita, Genoveva dopo l’aborto giura vendetta a Felipe

Nuova guerra nel ricco quartiere di Acacias 38, tra Felipe e Genoveva. Ebbene sì, nelle prossime puntate di Una Vita, la Salmeron giura vendetta contro l’avvocato, con cui arriva l’addio. In questi giorni, il pubblico di Canale 5 ha assistito alla morte di Marcia, assassinata proprio da Genoveva. Mendez è sicuro che dietro gli ultimi omicidi ci sia la Salmeron.

Si mette d’accordo così con Felipe, il quale ha non pochi sospetti verso la moglie. I due riescono a farla finire in prigione, dove però ci resta per poco tempo. A difenderla ci pensa Velasco e, in breve tempo, esce dal carcere. Nel frattempo, tenta di convincere l’Alvarez Hermoso che non è lei la colpevole dell’omicidio di Marcia.

Ma ad agire, intanto, ci pensa Santiago, che da Cuba fa recapitare a Felipe un messaggio sconvolgente. Ed è proprio con questa lettera che l’avvocato riaccoglie sua moglie in casa quando esce dal carcere. Le parole scritte dal Becerra causano uno svenimento alla nuova dark lady di Acacias, che finisce in ospedale. La situazione qui si complica.

Genoveva ha delle crisi che le causano un aborto. Il medico informa subito Felipe, che deve dare la triste notizia. L’avvocato, in questa occasione, appare davvero molto provato, tanto che si scusa addirittura con la Salmeron. Ora, però, la situazione è drasticamente cambiata. L’unico scopo di Genoveva diventa quello di distruggere Felipe!

A questo punto, alla dark lady tocca cercare nuove alleanze. Ad accettare di stare al suo fianco in questa lotta contro l’Alvarez Hermoso è Velasco, il quale accetta di essere il suo alleato.

Genoveva non riesce ad affrontare il dolore per la perdita del figlio che attendeva. Le vicine decidono di farle visita, ma vengono cacciate via. A detta sua, sono tutte pettegole e invidiose.

La Salmeron nutre così tanta rabbia che decide anche di chiudere la sua storia con Felipe. Ha commesso terribili gesti pur di stare insieme all’avvocato, eppure ora prova solo odio.

Le anticipazioni di Una Vita annunciano che la guerra tra Genoveva e Felipe è appena iniziata. Dunque, nelle prossime settimane i telespettatori italiani assisteranno a importanti svolte.

Come è successo con la morte di Ursula, quella di Marcia destabilizza le vite di alcuni dei protagonisti. Nella lotta contro Genoveva, Felipe si allea con Mendez e Santiago.

Dunque, questa guerra si preannuncia ricca di colpi di scena. L’Alvarez Hermoso è pronto a tutto pur di scoprire tutta la verità su quanto accaduto alla sua amata Marcia.