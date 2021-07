Anticipazioni Una Vita, Genoveva perde suo figlio: Felipe cade a pezzi

Genoveva non porta a termine la gravidanza, nelle prossime puntate di Una Vita. Infatti, le anticipazioni segnalano che la nuova dark lady di Acacias si ritrova a vivere un dolore immenso. Il tutto accade dopo la morte di Marcia. La Salmeron, convinta di poter aggiustare tutto, decide di uccidere la povera Sampaio. Quest’ultima viene ritrovata senza vita e tutti i sospetti ricadono su Genoveva.

Mendez è ormai convinto che la Salmeron abbia a che fare sia con la morte di Marcia che con quella di Ursula. Il commissario si allea così con Felipe per trovare le prove necessarie per mettere finalmente Genoveva con le spalle al muro. Ed ecco che, attraverso alcuni indizi, Mendez riesce a far finire in prigione la nuova dark lady.

Dietro le sbarre, la Salmeron tenta di convincere Felipe che i sospetti del commissario non sono basati sulla realtà. Ma le sue parole non riescono a raggiungere il risultato da lei sperato. A difenderla ci pensa Velasco e questo insospettisce ancora di più l’Alvarez Hermoso. Ebbene Genoveva riesce a trovare il modo di uscire di prigione e torna a casa.

Intanto, Felipe riceve una lettera da Cuba, scritta da Santiago. L’avvocato riaccoglie sua moglie proprio con questo messaggio sconvolgente. Quando lo legge, Genoveva sviene e viene subito trasportata in ospedale. I medici credono che la Salmeron sia fuori pericolo, ma ecco che affronta una gravissima crisi. Felipe viene a sapere che sua moglie è fuori pericolo, ma ha perso il bambino che attendeva!

Un grande colpo per la coppia, che risuona in tutto Acacias. L’Alvarez Hermoso cade a pezzi quando deve dare questa terribile notizia a Genoveva. Quest’ultima non può credere a ciò che è appena accaduto e si dimostra incapace di reagire.

Felipe si scusa poi con Genoveva, inconsapevole del fatto che il figlio non fosse suo, bensì di Santiago. Ma ormai la Salmeron non riesce più a essere lucida e l’unico suo obbiettivo diventa quello di distruggere l’avvocato!

Le anticipazioni di Una Vita rivelano che Genoveva e Velasco si alleano per raggiungere questo scopo. La situazione si ribalta e la Salmeron ora è pronta a tutto pur di vendicarsi.

Ma deve fare attenzione alle prossime mosse di Felipe. Quest’ultimo ha ancora intenzione di vendicare la morte di Marcia.

Dunque, nelle prossime puntate italiane, l’Alvarez Hermoso non se ne sta di certo con le mani in mano, anzi. Ad aiutarlo ci pensano Santiago e Mendez.