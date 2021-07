Una Vita, Felipe riceve una lettera sconvolgente: Genoveva in ospedale

By

L’Alvarez Hermoso riceve una lettera da Cuba che lo lascia senza parole; sua moglie viene poi rilasciata e finisce per essere ricoverata

Genoveva viene arrestata dopo la morte di Marcia. Troppi dettagli provano che la nuova dark lady di Acacias è la responsabile degli ultimi omicidi, quello della Sampaio e quello di Ursula. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che la Salmeron finisce nel mirino di Mendez, il quale è sempre più convinto che sia lei l’artefice di questi due delitti. Il commissario trova l’appoggio di Felipe in questa sua indagine.

L’Alvarez Hermoso nutre dei forti sospetti nei confronti di sua moglie, che finisce in carcere con l’accusa di aver ucciso la povera Marcia. Dietro le sbarre, Genoveva afferma disperata di essere innocente, ma Felipe non le crede e va via. Tornato nel quartiere, l’avvocato appare pieno di rabbia e si rifiuta di accettare che Velasco prenda le difese di sua moglie.

Nel frattempo, Felipe riceve una lettera da Cuba. Chi l’avrà scritta? Ovviamente Santiago. Quest’ultimo, venuto a conoscenza della morte di Marcia, non ha alcuna intenzione di farla passare liscia a Genoveva. Ma cosa scrive all’Alvarez Hermoso? Pare che finalmente l’avvocato venga così a conoscenza della verità sulla gravidanza della Salmeron.

E mentre Genoveva scopre il segreto della nuova cameriera Laura, Velasco le assicura che presto la farà uscire di prigione. Felipe è sconvolto dopo aver letto il messaggio ricevuto da Santiago e resta ancora di più senza parole quando la moglie viene rilasciata.

A testa alta, Genoveva fa ritorno nel quartiere, dimostrando di non avere alcuna paura. Come si può immaginare, non viene riaccolta con il sorriso da Felipe. Infatti, l’avvocato la riceve consegnandole la lettera che ha appena ricevuto da Santiago.

Dopo aver letto il messaggio, Genoveva perde i sensi e cade a terra. Tutti cercano di aiutarla, compreso Felipe. La dark lady viene poi trasportata in ospedale e la prima diagnosi sul feto è positiva. Nonostante ciò, inizia ad avere dei problemi con la gravidanza.

Ha inizio una dura e lunghissima lotta tra Felipe e Genoveva nelle prossime puntate di Una Vita. L’Alvarez Hermoso ha ormai compreso con chi ha a che fare e non ha alcuna intenzione di continuare a fingere con il loro matrimonio.

Inoltre, l’avvocato si pone come unico obbiettivo quello di vendicare la morte della sua amata Marcia. Nasce così un’inaspettata alleanza, quella tra Felipe e Santiago. I due vengono aiutati da Mendez, pronto a mettere dietro le sbarre la Salmeron.

Dunque, sembra proprio che Genoveva sia costretta a trovare qualsiasi soluzione pur di finire nuovamente dietro le sbarre.