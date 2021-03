Anticipazione Una Vita, Genoveva: è la verità sulla gravidanza a salvarla

Qual è la verità sulla gravidanza di Genoveva? Le anticipazioni di Una Vita confermano che la Salmeron è incinta, ma non è Felipe il padre del bambino che attende. Ancora una volta, la nuova dark lady di Acacias porta con sé un segreto che non può assolutamente rivelare. Infatti, qualora dovesse uscire fuori la verità, perderebbe per sempre l’Alvarez Hermoso. E proprio mentre Genoveva e Felipe organizzano il loro matrimonio, accade qualcosa di inaspettato.

Nelle prossime puntate, la Salmeron fa sapere all’avvocato di essere incinta. In questi giorni, il pubblico di Canale 5 ha visto la dark lady esprimere il desiderio di diventare madre, mentre si trovava tra le braccia dell’Alvarez Hermoso. Quest’ultimo non ha reagito bene. Ha abbracciato la donna, ma è apparso abbastanza preoccupato da questo desiderio. Il motivo? Felipe è consapevole di non aver ancora dimenticato Marcia.

Il suo cuore batte per lei e, se avesse la possibilità, tornerebbe immediatamente tra le sue braccia. Ma ecco che Genoveva conferma di essere incinta! La notizia spiazza, non poco, il povero Felipe, che si lascia andare a uno sfogo con Liberto. Al suo amico rivela di non essere molto felice per la gravidanza della Salmeron, in quanto prova ancora un sentimento troppo forte nei confronti di Marcia.

A questo punto, però, Liberto lo invita a prendersi le sue responsabilità, convolando a nozze con Genoveva. In effetti, l’avvocato non può fare altro che chiedere alla Salmeron di diventare sua moglie. Ed ecco che la nuova dark lady del ricco quartiere spagnolo raggiunge, anche questa volta, il suo scopo. Emozionata, Genoveva inizia a pensare a come sarà il suo matrimonio con Felipe. La coppia deve solo parlare con il sacerdote, in modo da avere una data da comunicare ai vicini.

Intanto, però, Felipe non sa che Genoveva sta preparando un piano per eliminare definitivamente Ursula. Quest’ultima, resasi conto che la sua morte è vicina, decide di rivelare all’avvocato la verità sulla Salmeron. Ancora una volta, l’Alvarez Hermoso non crede alle parole dell’ex istitutrice, tanto che dalla rabbia tenta addirittura di ucciderla. Genoveva riesce a fermarlo in tempo e poi si ritrova di fronte a Santiago.

Questa volta a rischiare la vita è proprio la Salmeron. Per paura che l’uomo la uccida, rivela la verità sulla sua gravidanza! Il figlio che attende è di Santiago. Una verità sconcertante per l’uomo, che non può di certo uccidere la donna che aspetta il suo bambino. Successivamente, però, si presenta in casa di Genoveva per reclamare denaro e paternità di suo figlio.