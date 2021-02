Anticipazione Una Vita: Genoveva è incinta, Felipe non lo accetta

Ebbene sì: Genoveva rivela di essere incinta! Secondo le anticipazioni italiane di Una Vita, la Salmeron scopre di essere incinta dopo aver reso ufficiale la sua relazione con Felipe. Nelle prossime puntate, in realtà, la nuova dark lady di Acacias tenta di convincere l’avvocato a rendere pubblica la loro storia d’amore. L’Alvarez Hermoso tentenna, in quanto il suo cuore batte ancora per Marcia. A questo punto, cerca di avere un contatto con la Sampaio, che invece lo tratta con freddezza. Ed ecco che, inevitabilmente, Felipe si fa consolare da Genoveva, sempre più presente nella sua vita. La vicinanza tra loro è ormai evidente e anche i vicini si rendono conto che tra loro potrebbe nascere qualcosa di importante. L’avvocato ha ormai compreso che deve prendere le distanze da Marcia, che appare completamente impegnata con il suo matrimonio.

Dopo aver beccato Felipe e Genoveva insieme, la Sampaio si convince che il suo futuro è insieme a Santiago. In questa fase della trama, l’Alvarez Hermoso rende nota la sua relazione con la dark lady, non sapendo ovviamente cosa sta tramando alle sue spalle. Si avvicinano sempre di più, tanto che Genoveva propone a Felipe di avere un figlio insieme. Tale proposta lascia senza parole l’avvocato, che si confida subito con Liberto. In particolare, l’uomo appare abbastanza dubbioso sui probabili progetti per il futuro da fare con Genoveva, che intanto continua a consolidare il suo potere ad Acacias, avendo ormai incastrato Ursula.

Di fronte a Felipe, però, appare spaventata dalle possibili intromissioni della Dicenta. Ma questa è solo una strategia per restare a dormire insieme a lui. La donna assume un ruolo ancora più importante quando riceve un invito a un ricevimento reale. Dopo di che, chiede a Felipe accompagnarla all’evento. L’avvocato non rifiuta e accetta di prendere parte alla serata come una coppia. Durante i preparativi per il ricevimento reale, i due appaiono più vicini che mai e l’intero vicinato è felice per la loro relazione, fatta eccezione per Marcia.

La Sampaio, infatti, soffre nel vedere l’avvocato innamorato e felice insieme a un’altra donna. Le anticipazioni segnalano che, rientrati a casa dal palazzo reale, Genoveva ammette di avere il sospetto di essere incinta. La Salmeron appare quasi convinta di essere in dolce attesa, ma come reagisce Felipe?

L’avvocato non riesce ad accettare la notizia della gravidanza e condivide, ancora una volta, i suoi dubbi con Liberto: dovrebbe iniziare una nuova vita con Genoveva anche se ama ancora Marcia? Il marito di Rosina, però, ricorda all’amico che l’unica cosa da fare è sposare Genoveva!