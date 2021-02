Anticipazioni Una Vita: Ursula umiliata e aggredita, un omicidio in carcere

Ormai è guerra tra Ursula e Genoveva! Le anticipazioni di Una Vita annunciano vari scontri tra le due attuali dark lady di Acacias 38. La Dicenta non riesce ad accettare il fatto che la sua padrona continui a non darle alcun valore. Non solo, la mente dell’ex istitutrice diventa sempre più instabile. Ha una folle reazione quando si ritrova di fronte a una foto di Telmo e Mateo. Oltre ciò, sogna Cayetana e si convince del fatto che sia ancora viva. Tutto questo la porta a scontrarsi con Genoveva. In particolare, la Dicenta è pronta a uccidere la sua nuova rivale. Quando sta per mettere fine alla sua vita, Felipe riesce arriva sul posto e mette fine alla lite. Ursula fugge, ma la Salmeron decide di non raccontare la verità all’Alvarez Hermoso.

A questo punto, la Dicenta affronta nuovamente Genoveva, minacciandola: o mantengono la loro alleanza o se ne pentirà per sempre. In particolare, l’ex istitutrice minaccia la Salmeron di dire la verità sulla morte di Alfredo Bryce. Nonostante ciò, Genoveva non si lascia intimidire, anzi. Infatti, riesce a essere nuovamente un passo avanti alla sua nemica, quando misteriosamente il sicario che ha ucciso Bryce viene ritrovato morto in carcere. In questo modo, nessuno può più confermare la versione di Ursula sulla morte di Alfredo.

La nuova dark lady prende definitivamente in mano la situazione e si vendica contro la Dicenta. Scendendo nel dettaglio, fa in modo che la donna venga umiliata da tutti i vicini del ricco quartiere spagnolo. Nel corso delle prossime puntate, Genoveva convoca Maduro, l’uomo che ha finto di essere un dottore per far credere che Agustina fosse vicina alla morte. In cambio di denaro, Maduro confessa alla domestica di essere stato pagato da Ursula affinché le diagnosticasse una malattia, che in realtà non aveva, per poi spingerla al suicidio. Sconvolta di fronte a questa versione dei fatti, Agustina racconta quanto ha appena saputo a vari suoi conoscenti.

Non solo, la situazione si complica quando Marcia rivela a Fabiana di essere giunta ad Acacias poiché proprio Ursula aveva pagato Andrade, con lo scopo di renderla la spia di Alfredo Bryce. Genoveva conquista un’altra vittoria e i vicini si schierano apertamente contro la Dicenta, la quale viene aggredita in mezzo alla strada. Gli abitanti del posto obbligano l’ex istitutrice ad andare via e a non farsi più vedere. Ma attenzione Ursula non se ne sta con le mani in mano. Infatti, decide di mettersi in contatto con Cristobal Cabrera, l’assassino di Samuel Alday.