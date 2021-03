Anticipazioni Una Vita, Ursula sa che sta per morire: ecco cosa fa

Manca poco: il pubblico di Una Vita presto dovrà salutare la dark lady di Acacias. Le anticipazioni spagnole annunciano la morte di Ursula, la quale è consapevole di quanto sta per accadere. Proprio per tale motivo, la Dicenta decide di portarsi avanti ed escogita un piano, convinta che Genoveva sia pronta a eliminarla definitivamente. Ciò accade quando la Salmeron è impegnata con i preparativi del suo matrimonio con Felipe. I due futuri sposi devono innanzitutto parlarne con il sacerdote, con lo scopo di avere una data per poter annunciare le nozze ai vicini. Nel frattempo, però, Genoveva agisce nell’ombra e affida a Velasco un misterioso incarico. Di cosa si tratta? Ovviamente, Felipe non sa nulla delle azioni pericolose messe in atto dalla sua attuale fidanzata.

Ed ecco che arriva il momento per la coppia di rivelare ai vicini di Acacias l’imminente matrimonio. Ora Genoveva non ha alcuna intenzione di permettere a nessuno di ostacolare le sue nozze con l’avvocato. Infatti, proprio per tale motivo, decide di organizzare qualcosa di definitivo per eliminare Ursula! Intanto, quest’ultima minaccia Santiago, senza avere un risultato positivo. E mentre Andrade subisce un pestaggio e non può presentarsi in giudizio, la Dicenta provoca una discussione con Marcia di fronte a tutti i vicini. Dopo ciò, Genoveva consegna una pistola a Santiago: insieme decidono che il giorno dopo uccideranno Ursula!

Ma la Dicenta ha troppa esperienza ed è abbastanza sospettosa nei confronti della sua ex padrona. In particolare, l’ex istitutrice inizia a pensare che la Salmeron abbia in mente un piano per ucciderla. Così decide di recarsi da Felipe per rivelargli la verità su Genoveva. La situazione non sfugge di mano alla Salmeron, che intanto si prepara un alibi per l’Alvarez Hermoso, in modo che non passi lei come l’autrice dell’omicidio di Ursula.

Temendo ormai il peggio, la Dicenta decide di recarsi in chiesa, dove si confessa al prete. Qui rivela che c’è una donna che vuole ucciderla. Fatto ciò, Ursula si prepara a morire e inserisce un fazzoletto di Marcia nella sua borsa. Quali sono le intenzioni della Dicenta in questo caso? Vuole far passare la Sampaio come la colpevole del suo omicidio? Per quale motivo dovrebbe lasciare in libertà Genoveva?

Pare che la Dicenta abbia in mente un piano davvero inaspettato. Sicuramente con la morte di Ursula si chiude un capitolo molto importante della soap opera spagnola, che a breve dovrebbe spegnere definitivamente le luci dei riflettori sul set.