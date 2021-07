Una Vita, ecco qual è il segreto di Laura: Genoveva scopre tutto

Una ventata d’aria nuova ad Acacias con l’arrivo di nuovi personaggi. Le anticipazioni di Una Vita segnalano che è Laura Alonso la futura domestica di Felipe e Genoveva. Prima di lei hanno fatto il loro ingresso altre new entry Ildefonso, Julio e Alodia. Il pubblico di Canale 5 vedrà questi personaggi inserirsi piano piano nelle dinamiche del quartiere spagnolo nelle prossime puntate.

In particolare, gioca un ruolo centrale Laura, la sostituta di Agustina. Quest’ultima, come ha già progettato Genoveva, finisce per lasciare il suo lavoro. Entra così in gioco la Alonso, che viene scelta dalla Salmeron come nuova cameriera. Sin da subito, genera non pochi sospetti. La nuova dark lady di Acacias deve capire se può fidarsi di lei oppure no.

Intanto, in soffitta Fabiana inizia ad avere qualche dubbio, quando nota che fa troppe domande su Marcia. La trama da questo momento è destinata a complicarsi sempre di più. Laura assiste a uno scontro fisico tra la sua padrona e Santiago. Quest’ultimo, prima di partire per Cuba, ha un confronto con la dark lady.

Successivamente, Genoveva uccide Marcia. I sospetti, dopo l’arresto di Cesareo, finiscono tutti sulla Salmeron. Anche Felipe è ormai certo che sia sua moglie la colpevole della morte della Sampaio ed è disposto a tutto pur di scoprire tutta quanta la verità.

Genoveva finisce in carcere con due accuse, quella di aver ucciso Ursula e Marcia. Proprio dietro le sbarre riesce a scoprire il segreto che custodisce la misteriosa Laura. Riceve, infatti, una lettera riguardante la vita della domestica.

Attraverso questo segreto, secondo le anticipazioni di Una Vita, dà a Genoveva la possibilità di avere una nuova alleata. Quando la incontra le fa sapere di essere a conoscenza della verità e la spinge a giocare a suo favore.

Pertanto, Laura è costretta a eseguire gli ordini della dark lady. Ma qual è questo importante segreto? Nelle prossime puntate sarà possibile notare dei misteriosi viaggi della domestica.

E le anticipazioni svelano che Laura si reca a fare visita a una persona gravemente malata e ricoverata in un istituto specializzato, sua sorella. Questo è il segreto che custodisce e che viene sfruttato dalla terribile Genoveva!

Infatti, nelle prossime settimane, i telespettatori italiani vedranno la Salmeron mettere in atto dei folli piani per contrastare Felipe. Ma non sa che Laura nutre un debole nei confronti dell’avvocato!

La domestica sogna addirittura di baciarlo. Dunque, potrebbe non procedere tutto come Genoveva immagina.